Star Wars Outlaws – Et si la vraie limite de la Switch 2 était son support cartouche ?

Sur Switch, première du nom, les portages de « gros » jeux ont toujours été scrutés. C’est ainsi que le The Witcher 3 fut qualifié de « bouillie » (Le Journal Du Geek) ou « d’immense bond en arrière » (Jeuvideo.com) malgré le mérite qu’on lui a reconnu d’apporter cette grande aventure à un tout nouveau public. Au contraire, Doom 2016 (sorti sur Switch en 2017 !) a impressionné par son optimisation, « qui tient presque du miracle » selon Gamekult.

Si la Switch 2 est bien plus puissante, l’écart subsiste entre la machine de Nintendo, et la « current gen », les PlayStation 5 et Xbox Series X. Ainsi, l’on va continuer à douter quand les gros AAA des consoles de salons vont arriver sur la nouvelle console hybride de Nintendo, comme ce Star Wars Outlaws, qui vient de débarquer sur Switch 2. Sauf que les limites de la machine ne sont peut-être pas celles que l’on a en tête.

Réhabiliter les Game Key Cards

Les Game Key Cards, ces « faux » supports physiques qui ne contiennent aucune donnée, mais simplement une clé de téléchargement pour obtenir une copie numérique des jeu, sont fortement décriées depuis leur apparition. Elles détiennent pourtant un avantage certain sur la cartouche traditionnelle : la vitesse de lecture.

C’est ce que révèle un post de Rob Bantin, programmeur sur Snowdrop, le moteur maison d’Ubisoft, qui fait justement tourner Star Wars Outlaws. Si on aura vite fait d’accuser les éditeurs d’opter pour la Game Key Card plutôt que pour une bonne vieille cartouche pour des raisons bassement financières, Rob Bantin explique que dans le cas d’Outlaws, ce ne fut absolument pas le cas.

Ainsi, selon lui, le choix de la Game Key Card est surtout dû au fait que les cartouches ne permettent pas un transfert de données assez rapide pour un jeu en open world comme Star Wars Outlaws. Il rappelle que le jeu a été conçu pour des machines bénéficiant de SSD ultra-rapides, et que la cartouche de Nintendo n’offre pas la même vitesse de lecture. Un choix qui semble avoir été le bon, puisque les premiers retours concernant le jeu témoignent d’un portage plus que solide. Une occasion de redonner une chance à ce très bon jeu injustement boudé par une partie des joueurs à sa sortie…