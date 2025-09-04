La licence Cyberpunk fait toujours consommer du physique

On n’a de cesse de vous en parler ici, les jeux vidéo délaissent petit à petit leur format physique pour la dématérialisation sur des stores en ligne nous abreuvant de promotions et de sorties. Au-delà de l’aspect collectionnisme, pour décorer notre salon d’une bibliothèque, il y a un réel danger concernant la préservation des médias, afin que les œuvres culturelles puissent perdurer dans le temps. Pourtant, certaines licences semblent continuer à faire prospérer ce marché en gardant les faveurs matérialistes de ses consommateurs. C’est le cas de la licence Cyberpunk.

Un attachement persistant aux cartouches

Voilà une nouvelle qui va relancer le sujet des Game Key Cards de la Switch 2. Après que la Bibliothèque Nationale de la Diète ait expliqué à Nintendo qu’abandonner un support physique contenant le produit culturel, c’est empêcher que ce dernier puisse être conservé et perdurer, CD Projekt Red en remet une couche en dévoilant son rapport financier pour le début d’année 2025. L’emphase est mise sur les ventes de Cyberpunk 2077, dont les trois quarts des copies vendues sur Switch 2 sont des éditions physiques.

Tout ça vient appuyer les résultats du sondage que Nintendo avait proposé aux utilisateurs de sa dernière console pour connaître leur avis sur le nouveau support, les Game Key Cards. Sondage qui avait d’ailleurs été rapidement retiré, tant il semblait que les joueurs étaient ravis de pouvoir exprimer à Big N leur attachement au véritable support physique. Après tout, la Switch est un pilier du marché physique, avec 80% de ses jeux achetés en boutique, mais aussi de l’occasion. Si on peut désigner la lenteur du Nintendo eShop comme l’une des causes de cette préférence, la Switch a gardé son association aux boîtes et cartouches, que les autres consoles ont petit à petit perdu au profit du dématérialisé.

Ces chiffres sont d’ailleurs ceux d’un éditeur tiers, et non d’un studio principal de Nintendo. À l’heure où l’on achète beaucoup de jeux indépendants en dématérialisé grâce aux nombreuses promotions des boutiques en ligne, les joueurs ont tendance à préférer les exclusivités pour les achats physiques. Si on sait que CD Projekt Red est apprécié même sur Switch au vu des ventes de The Witcher 3, la proportion de ventes physiques de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 semble indiquer que ça n’est pas que pour Mario et Pokémon que les joueurs sont désireux de rajouter une boîte dans leur bibliothèque.

Edgerunners à la maison

Les jeux Cyberpunk ne sont d’ailleurs pas le seul média de la licence affecté par cette volonté de posséder un véritable objet. Le coffret Blu-ray pour Cyberpunk: Edgerunners a été dévoilé, et pour la modique somme de 155$ (124$ si vous le précommandez), vous pourrez vous procurer les trois disques Blu-ray accompagnés de plusieurs goodies, comme un artbook ou un poster. Après l’annonce de la saison 2 en juillet dernier, voilà le set parfait pour profiter à nouveau de l’excellent travail d’adaptation de TRIGGER (même si le coffret n’est pas pour toutes les bourses).

Il est d’ailleurs assez amusant de voir une licence telle que Cyberpunk être autant touchée par une volonté matérialiste. Elle qui prévient des dangers du capitalisme et de la surconsommation en prônant une préservation du corps et de l’esprit dans un monde consumé par le « toujours plus », elle n’a semble-t-il pas complètement converti ses adeptes qui continuent d’être de ceux qui veulent posséder.

Comparaison mise à part, car les enjeux ne sont bien évidemment pas les mêmes, les fans de Cyberpunk continuent d’être attachés au support matériel pour ses produits culturels, et les chiffres comme les annonces parlent d’eux-mêmes. Peut-être n’est ce qu’une continuité des origines de la licence, à la base un jeu de rôle sur table comme Donjons & Dragons. En tout cas, les supports physiques continuent d’être prisés, et pour la préservation des médias, c’est une excellente chose.