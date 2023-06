Cyberpunk 2077 – Où en est CD Projekt Red avec la licence ?

Il serait futile de revenir sur la sortie chaotique de Cyberpunk 2077 ; l’histoire est déjà bien connue, d’autres en ont déjà mieux parlé. Pire encore, le jeu dystopique de CD Projekt Red a déçu bien après cette débâcle, tout lancé qu’il était dans une traversée du désert qui devait durer deux ans. On se souvient, en effet, que le studio polonais avait alors essayé de résoudre les nombreux bugs du titre à grand coups de légendaires patchnotes jaunes, au détriment du déploiement progressif de contenu supplémentaire. Ce dernier, bien que gratuit, a par ailleurs laissé beaucoup de joueurs sur leur faim puisqu’il s’agissait simplement d’une apparence alternative pour Johnny Silverhand, des tenues, une mission et une voiture.

Pas de quoi inciter les joueurs à réinstaller le titre maudit. Ce qui est doublement dommage, car si la hype envers le jeu a permis à la licence Cyberpunk 2077 d’être sous les projecteurs et d’être découvert de nombreuses personnes qui ne s’intéressent pas aux jeux de plateau, la réalisation de l’adaptation pourrait avoir écorné le potentiel futur de la franchise aux yeux de certains.

Venons-en au futur donc : on le sait, CD Projekt travaille sur une suite de Cyberpunk 2077, nommée Projet Orion, et un jeu en standalone situé dans le même univers, Projet Hader. Ce qu’on sait moins, c’est où en sont-ils, et quel est l’état général de ces deux projets. Or, nous avons de nouvelles informations quant à ces jeux en gestation.

Si l’on en croit un article récent du journaliste Gerard Marti, pour Vandal, Projet Orion serait développé aux États-Unis par une équipe d’environ 300 à 500 développeurs, avec l’assistance de développeurs polonais qui ont travaillé sur Cyberpunk 2077, et plus précisément, une partie de l’équipe qui développe en ce moment même Phantom Liberty, tandis que l’autre partie va rejoindre ceux travaillent sur les prochains jeux Witchers. Projet Hader serait toujours développé en Pologne et lui-aussi en préproduction.

De fait, en 2023, le développement de ces deux jeux dans l’univers de Cyberpunk 2077 est toujours à l’état de préproduction, c’est-à-dire de planification des ressources nécessaires, recrutement de développeurs, artistes et managers, et le scénario est, à priori, toujours en cours d’écriture, tandis que la production elle-même débutera courant 2024. Autrement dit, nous sommes très loin de leur sorties respectives, ce qui n’est pas une mauvaise chose à l’ère de jeux mal finis, rushés, et traitant l’acheteur comme un bêta-testeur.

Bien entendu, ce ne sont là que des bruits de couloirs, mais au fond ce ne serait pas étonnant. Cyberpunk 2077, malgré toutes ses qualités et son ambition, reste un jeu difficile à marketer après son lancement catastrophique. Et ce n’est pas la traversée du désert de près de deux ans qui l’a aidé à se remettre sur ses jambes cassées, les meilleurs implants cybernétiques ne l’aideront pas davantage.

Le meilleur moyen pour CD Projekt de nous faire rêver de nouveau avec Cyberpunk, c’est de nous proposer une suite bâtie sur les réussites du premier jeu, et d’éviter ses déboires. Un Cyberpunk, acte 2, tout beau, tout propre, ne fait-il pas plus rêver, au fond, que d’autres DLCs pour Cyberpunk 2077 le mal-aimé ?