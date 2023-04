CD Projekt Red – L’art d’apprendre douloureusement de ses erreurs

L’apprentissage est un long chemin, la compréhension en est un plus long encore. C’est dans la douleur que CD Project Red l’a compris avec le fiasco qu’a été, non seulement, la sortie de Cyberpunk 2077, mais davantage encore, la maîtrise de la hype par le studio et son département marketing. Paradoxalement, ce dernier a pourtant parfaitement réussi sa tâche, qui est de créer un intérêt fort et persistant pour un produit à venir. Mais à attiser un feu dans l’espoir qu’il soit visible depuis le plus loin possible, on prend le risque de s’exposer à des déceptions. Et c’est là qu’aurait dû agir le studio polonais, voyant une hype quasiment hors de contrôle, fantasmant le jeu et les possibilités offertes, au cours de laquelle certains fans affirmaient haut et fort qu’ils avaient placé des congés pour pouvoir se perdre dans ce que beaucoup pensaient être le plus grand RPG de la décennie. Mais plus haut l’on se tient, plus dure est la chute.

Deux ans et demi plus tard, alors que Cyberpunk 2077 panse toujours ses plaies, CD Projekt Red a, semble-t-il, appris de ses erreurs. Bien que de nombreux projets soient en développement, parmi lesquels un DLC très attendu pour Cyberpunk 2077, The Witcher 4, un remake du premier The Witcher et un spinoff se passant dans le monde de The Witcher, on ne sait pas grand chose sur l’état de ces projets à venir.

En conséquence, c’est donc sur Cyberpunk 2077 qu’il convient de braquer son regard. La première extension pour le jeu, « Phantom liberty » a été annoncée fin 2022 pour une sortie courant 2023. Étant donné que le trailer d’annonce de l’extension présente de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles de nouveaux environnements, PNJ, lignes de dialogues et, à priori, fonctionnalités, on peut en déduire que l’extension est en développement depuis un bon moment déjà. Reste l’inconnue éventuelle d’avoir été exposé à de faux trailers en CGI simulant du gameplay, « à la Anthem » pour ainsi dire, mais le studio polonais assure dans ces trailers qu’il s’agit de vidéos issues du développement, et on doute que CD Projekt Red souhaite encore subir des accusations de tromperie et ternir encore son image.

De plus, il y a bel et bien de nouvelles lignes de dialogue impliquant Johnny Silverhand dans ce trailer, le personnage iconique du jeu, et on se doute donc que Keanu Reeves, l’acteur lui prêtant ses traits et sa voix, a donc déjà réalisé l’ensemble de ses lignes de dialogues pour l’extension, étant donné que c’est une prestation éprouvante pour un doubleur qui se fait généralement dans la même journée. Partant de ces considérations, il nous semble donc logique d’écarter l’idée d’avoir été confronté à de faux trailers, et d’être en présence d’une production qui était déjà à un stade bien avancé l’année dernière.

Nous approchons donc de mai 2023, et aucune information n’a encore été partagée par le studio de Lodz sur ce qu’apportera concrètement l’extension au jeu de base. Si ce n’est, précisément, ce tweet récent annonçant le début de la promotion de l’extension pour juin :

ICYMI, we'll start talking about Cyberpunk 2077: Phantom Liberty this June! At @summergamefest: Play Days, we'll have hands-on sessions for press and content creators. We're also planning plenty of hands-on opportunities for our community at a later date, so stay tuned! ☀️🎮 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 27, 2023

À partir du 8 juin 2023 va débuter le Summer Game Fest, un évènement qui sera l’opportunité pour de nombreux studios pour présenter l’avenir de leurs franchises, à l’ombre de l’annulation du mythique E3. Nul doute que la machine marketing se lancera progressivement à partir de cet évènement et jusqu’à la sortie, mais on peut déjà observer une certaine mesure et prudence de la part de CD Projekt Red, qui veille manifestement à ne pas se coincer les doigts de nouveau dans les portes du train de la hype et reprendre la main sur les attentes légitimes générées chez les joueurs.