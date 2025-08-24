Elden Ring met-il (déjà) en lumière les limites de la Switch 2 ?

Durant l’édition 2025 de la Gamescom, certains privilégiés ont pu poser leurs mains sur l’une des belles promesses formulées lors de la présentation de la Switch 2. En effet, aux côtés de Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake Intergrade ou Borderlands 4, la console hybride de Nintendo accueillera l’un des titres ayant marqué cette décennie de son empreinte, Elden Ring, dans une Tarnished Edition toujours prévue pour sortir cette année. Mais loin de rassurer, cette édition « sans-éclat » semble afficher les limites béantes de la machine.

Aucune image n’a cependant filtré du désastre rapporté. Il faut dire que Bandai Namco, éditeur du jeu, semble avoir tout verrouillé afin que les testeurs ne puissent pas capturer leurs parties (ce qui n’est jamais très bon signe). Toutefois, les témoignages sont si nombreux et concordants qu’il parait difficile de les ignorer. Tous nous décrivent une expérience déplorable en mode portable, avec des chutes invraisemblables de frame rate (on nous évoque des baisses à moins de 15 images par seconde notamment). Le jeu en docké serait moins pire, mais loin d’être satisfaisant pour autant.

La Switch 2 déjà à la ramasse ?

Pourtant, la Switch 2 est censée disposer de suffisamment de puissance pour faire tourner convenablement Elden Ring, un jeu sorti en 2022 sur PS4 et Xbox One, qui sont des machines de 2013 pour rappel. Un Steam Deck, pourtant inférieur sur le papier à la machine de Nintendo, parvient, elle aussi, à faire tourner de manière acceptable le titre de FromSoftware. Cela signifierait-il que la console de Nintendo est déjà à mettre au rebus et que les promesses d’une « Switch 2 Pro » vont bientôt envahir les miniatures de vidéastes en tout genre ?

Relativisons tout de même cette apparente débâcle. Le titre n’est en effet pas encore sorti, il n’est même toujours pas concrètement daté, l’éditeur n’ayant pour le moment évoqué qu’un vague 2025. Les développeurs ont encore le temps d’optimiser leur titre, même si on ne s’attend pas à des miracles, FromSoftware n’ayant jamais été particulièrement performant dans ce domaine. Notons aussi que le titre n’était a priori jouable qu’en mode graphique avec le HDR activé, ce qui rend fatalement l’ensemble moins fluide. Mais tout de même, il reste inquiétant de se dire que le titre a été présenté dans un tel état aux journalistes.

Malgré tout, nous ne sommes, pour le moment du moins, pas trop alarmés quant aux performances de la Switch 2, le portage de Cyberpunk 2077, un des titres les plus gourmands de cette génération, étant d’excellente facture quoi que l’état actuel d’Elden Ring nous fait craindre le pire pour The Duskbloods, l’exclusivité du studio d’Hidetaka Miyazaki pour la console de Nintendo.

Prévu pour l’année prochaine, le titre est en quelque sorte le porte étendard des AAA éditeurs tiers de dernière génération sur Nintendo. La plupart des autres acteurs du marché se contentent jusqu’à présent de jeux modestes ou de portages de plus ou moins bonne qualité dont Elden Ring qui semble vouloir appartenir à cette seconde catégorie. Et si c’est finalement effectivement le cas, les conséquences pour la Switch 2, qui serait sans doute fustigée pour son incapacité à faire tourner un jeu accessible sur une machine qui a plus de 10 ans, et pour The Duskbloods pourraient être fâcheuses.