tt

Elden Ring met-il (déjà) en lumière les limites de la Switch 2 ?

Elden Ring Tarnished Edition

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Is This Seat Taken? – Prenez place sans hésiter

Test The Royal Writ – Amusez-vous, c’est le roi qui l’ordonne !

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator