Elden Ring Nightreign – Bientôt la folie à deux

Elden Ring Nightreign continue de suivre sa feuille de route. Après plusieurs semaines d’attente, FromSoftware a confirmé via un trailer inédit l’arrivée d’une fonctionnalité extrêmement demandée par la communauté : un mode de jeu en duo, disponible le 30 juillet 2025. FromSoftware avait reconnu avant même la sortie du jeu que l’absence d’un mode duo était une erreur, ne laissant aux joueurs que les options solo et trio. Cette fonctionnalité vient donc corriger un point de friction majeur pour une partie des joueurs.

Jusqu’à présent, les joueurs en binôme étaient contraints de passer par des serveurs Discord pour trouver un troisième partenaire ou de s’en remettre au matchmaking aléatoire. Cette seconde option nuisait grandement à l’expérience, l’absence de chat vocal en jeu rendant la communication et la coordination quasi impossibles, et cela donnant des parties dans lesquelles le 3ème joueur se contenter de suivre le duo, sans réellement participer à la run. Désormais, les duos pourront se lancer dans l’aventure sans dépendre d’un troisième joueur, pour une expérience de jeu sans doute plus fluide et agréable.

Une communauté scindée, des soucis de matchmaking ?

L’ajout de ce mode duo n’est pas sans conséquences potentielles pour Nightreign. En offrant une nouvelle option, FromSoftware risque inévitablement de fragmenter sa base de joueurs. Le mode trio, jusqu’ici l’expérience multijoueur par défaut, pourrait voir son matchmaking considérablement ralenti. Les joueurs duos privilégieront forcément le mode susnommé, et il est probable que de nombreux joueurs solo le privilégient également, car il est plus simple de trouver un seul partenaire que deux. Le jeu a certes été pensé et équilibré pour du trio, qui devrait donc rester l’expérience “optimale”, mais c’est bien la communauté qui décidera du sort de chaque mode.

Un avenir en suspens pour Elden Ring Nightreign

Cette question de la fragmentation est d’autant plus importante que la base de joueurs, bien que toujours solide avec environ 50 000 joueurs simultanés sur Steam, connaît une légère mais constante érosion. Reste à voir si l’arrivée du mode duo suffira à inverser la tendance en attirant d’autres joueurs ou en faisant revenir les anciens. Afin de surfer sur cette nouveauté, From Software a également annoncé qu’à compter du 31 juillet, de nouveaux boss souverains feront leur apparition, reprenant la suite de la rotation commencée il y a quelques semaines, avec les 4 boss restants n’ayant pas encore eu leur version souveraine.

L’enjeu pour Elden Ring Nightreign sera de maintenir sa communauté engagée sur le long terme, en attendant peut-être l’arrivée d’un éventuel crossplay, toujours absent, mais qui serait sans doute la solution la plus efficace pour unifier l’ensemble des joueurs.