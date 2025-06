Un patch surprise ajoute un défi de taille à Elden Ring Nightreign

Un patch a été déployé sur Elden Ring Nightreign, corrigeant divers bugs et ajoutant de nouveaux équipements liés à la démence. Cependant, la communauté a rapidement découvert un ajout de taille, non précisé dans les notes de mise à jour : une version renforcée d’Adel, Baron de la Nuit.

Faites places aux Everdark Sovereigns

Peu de temps après la sortie du jeu, FromSoftware avait en effet annoncé travailler à des versions “hardcore” des boss de Nightreign, et le studio a rapidement tenu parole. Cette version stéroïdée d’Adel commence le combat directement dans sa seconde phase, et, comme on pouvait s’y attendre, finir par s’énerver encore davantage à mi-combat, dévoilant de nouveaux patterns d’attaques intenses. Les joueurs qui commençaient à maîtriser les huit boss du jeu n’ont donc pas le temps de s’installer dans un certain confort et peuvent replonger dans l’inconnu pour un nouveau frisson.

Ces versions des boss, officiellement nommés les Everdark Sovereigns, feront l’objet d’une rotation hebdomadaire pour le moment, afin de maintenir l’intérêt des joueurs sur plusieurs semaines. Vous avez donc jusqu’au 26 juin pour aller achever ce premier Everdark Sovereign, après quoi il sera remplacé par un autre. Actuellement, seulement trois des huit boss du jeu ont droit à leur version difficile : Gaping Jaw, Sentient Pest et Darkdrift Knight. Les autres finiront par être ajoutés ultérieurement. À noter qu’il est impératif d’avoir déjà vaincu la version classique d’un boss pour pouvoir tenter d’affronter sa version Souverain.

Au-delà de la gloire

Si la simple gloire de terrasser ces monstres de puissance peut suffire à motiver certains Nightfarers, des récompenses concrètes sont également à aller récupérer. Vaincre un Seigneur octroie une nouvelle monnaie, les Everdark Sigils, qui peuvent être dépensés auprès d’un nouveau PNJ pour obtenir de nouvelles puissantes reliques et de nouveaux calices, de quoi encore peaufiner ses builds.

De plus, ce même PNJ offre une fonctionnalité de confort très attendue : il est désormais possible d’acheter directement une altération de carte spécifique à un Souverain. Cela vous permet de forcer l’apparition de l’événement, sans avoir à attendre que l’aléatoire soit de votre côté. Avec cet ajout surprise et bien pensé, FromSoftware montre sa détermination à assurer un suivi de qualité pour sa première véritable expérience multijoueur, en gardant sa communauté active via des défis renouvelés et des nouvelles récompenses.