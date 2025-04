FromSoftware – Juste un interlude dans l’univers du jeu multijoueurs ?

Il aura suffi d’un enchainement de deux jeux, Elden Ring Nightreign et The Duskbloods pour que la communauté de fans de FromSoftware commence à se poser quelques questions. Leur studio favori aurait-il définitivement tourné le dos aux jeux solos pour se concentrer sur le multi ? Dans une interview spécialement accordée au site officiel de Nintendo afin de présenter The DuskBloods, Hidetaka Miyazaki a tenu à rassurer les fans. Pas d’inquiétude, il n’y a aucune conclusion à tirer des derniers choix du studio, et les développeurs ont bien l’intention de continuer à travailler sur des titres solos dans le style traditionnel qui a fait leur succès.

Pour rappel, The DuskBloods sera une exclusivité Switch 2 et proposera un mélange de PvP et de PvE, entendez par là la possibilité d’affronter d’autres joueurs tout en se mesurant à des ennemis controlés par la machine. Miyazaki a avoué qu’au départ, le jeu était prévu pour la Switch, avant que Nintendo ne propose à FromSoftware d’en faire l’un des jeux les plus attendus de sa nouvelle console.

Il faut dire que la sortie d’une exclusivité Nintendo issue du studio japonais est un véritable événement. Si son histoire est plus intimement liée à Playstation, FromSoftware a déjà travaillé par le passé avec la marque au grand N. La première collaboration date même de 2002, avec la sortie du RPG les Royaumes Perdus, sur GameCube. Mais c’est surtout avec la sortie de Dark Souls Remastered en 2018 que les fans de Nintendo avaient pu véritablement se frotter au genre de prédilection du studio: le souls-like.

La Switch 2 pourrait-elle marquer le début d’une collaboration plus intense entre le constructeur et le studio ? Seul l’avenir nous le dira, mais outre The Duskbloods, le Nintendo Direct de mercredi a révélé que la Switch 2 allait également accueillir le multi-récompensé Elden Ring avant la fin de l’année.

L’avenir de la relation dépendra peut-être de celui de Kadokawa, la maison mère de FromSoftware. Il y a quelques mois, il y a fort à parier que chez Nintendo, on a du retenir son souffle, lorsque Sony en est devenu actionnaire majoritaire. Heureusement, le constructeur a vraisemblablement préféré se concentrer sur l’activité sur les animés de Kadokawa, pour le moment en tout cas. Si Sony avait complètement absorbé le studio, le projet The DuskBloods aurait très bien pu être avorté.

À l’heure actuelle, hormis une bêta fermée d’Elden Ring Nightreign, nous n’en savons finalement que très peu sur les deux titres multijoueurs à venir. Difficile donc de savoir ce que le studio a dans le ventre dans ce domaine. Mais même si The Duskbloods n’est pas attendu avant 2026, on sait que chaque opus estampillé FromSoftware peut constituer un facteur d’achat tant le studio a acquis un degré d’expertise et a su développer une communauté de plus en plus importante. Et ça, Nintendo en a bien conscience.