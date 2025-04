Elden Ring Nightreign – Un défi titanesque pour les sans-éclats

Bandai Namco a récemment dévoilé une infographie détaillée concernant le network test d’Elden Ring Nightreign, spin-off coopératif vous renvoyant en Entre-Terre, qui s’est déroulé en février dernier. Les chiffres révélés confirment ce que les habitués de FromSoftware savaient déjà : la difficulté sera au rendez-vous.

Ce network test, initialement prévu pour cinq sessions de trois heures, a finalement été étendu à six en raison de problèmes de serveur lors de la première session, qui a rendu le jeu pratiquement injouable. Bien que le nombre exact de participants n’ait pas été communiqué, les statistiques partagées donnent une idée de l’ampleur du défi.

Gladius, le Night Lord de fin de run, aura donc été achevé 58 615 fois. À titre de comparaison, l’hippopotame doré, qui est un boss optionnel n’ayant pas été présent au cours de toutes les runs, a quant à lui été vaincu quasiment 4 fois plus de fois.

Le chemin vers Gladius a été semé d’embûches pour les joueurs, qui ont dû faire face à des situations périlleuses. Pas moins de 23 627 489 attaques ont été utilisées pour ressusciter les personnages tombés au combat. En tenant compte du fait qu’il faut généralement trois attaques pour réanimer un allié, cela représente environ huit millions de morts et de résurrections. De plus, les joueurs ont perdu collectivement 38 milliards de runes lors de leurs aventures nocturnes.

Après la sortie d’Elden Ring, certains vétérans de FromSoftware avaient critiqué la présence d’invocations, les jugeant trop puissantes et simplifiant excessivement le jeu. Shadow Of The Erdtree avait ensuite donné du fil à retordre à beaucoup de joueurs malgré les invocations, dans toute l’extension mais surtout face au boss final, qui aura probablement achevé quelques manettes de joueurs.

Au vu des informations glanées, Nightreign semble s’inscrire dans cette lignée, proposant un défi à la hauteur de la réputation de FromSoftware. Cependant, il est important de rappeler que ce network test n’est qu’une étape préliminaire, et que des ajustements sont susceptibles d’être apportés avant la sortie du jeu, prévue pour le 30 mai. Il faudra donc attendre cette date pour savoir si Gladius et les autres Night Lord conserveront leur statut de boss impitoyable (voire potentiellement inatteignable), ou si FromSoftware décidera d’adoucir quelque peu le défi.