Nintendo met à jour Mario Kart World et modifie des intercourses

Après 12 sans sans nouvel opus, la Switch 2 a été l’occasion pour Nintendo de vendre un nouvel opus de leur saga phare, Mario Kart World. Si le titre a globalement conquis les foules, certains points noirs subsistaient, laissant les joueurs sur leur faim. En cause : des phases de transition entre les circuits jugées trop rectilignes, un mode en ligne archaïque pour jouer entre amis, et un manque de personnalisation.

Avec le déploiement du patch 1.4.0, Nintendo semble enfin avoir pris la mesure de ces critiques et apporte des correctifs majeurs.

L’aspect social, souvent le talon d’Achille de Nintendo, reçoit un coup de boost bienvenu. Il est désormais possible de créer un groupe allant jusqu’à 4 joueurs. Fini le casse-tête de la synchronisation pour tenter de rejoindre la même partie : vous pourrez enfin lancer des courses en groupe de manière fluide, ou vous retrouver en mode bataille sans problème.

Le mode VS. s’enrichit également en récupérant une fonctionnalité plébiscitée du DLC de Mario Kart 8 Deluxe : l’option de choix d’apparition des objets. Une aubaine pour ceux qui veulent personnaliser leurs parties (ou bannir la carapace bleue !). De plus, des options de confort font leur apparition, comme le réglage du volume de la musique et l’affichage du titre en cours de lecture. Un premier pas, on l’espère, vers l’ajout d’un véritable jukebox, autre grande demande des joueurs.

Des transitions corrigées et dynamisées

Mais le changement le plus drastique concerne le gameplay, et plus spécifiquement les phases d’intercourses autour du circuit Plage Koopa. Auparavant critiquées pour leurs longues lignes droites sur l’eau sans trop d’intérêt, ces sections ont été entièrement redessinées.

Les tracés sont désormais plus sinueux et offrent une variété de trajectoires, parsemées de tremplins, de zones de turbo et de virages serrés. L’objectif est clair : permettre aux pilotes de faire la différence par le pilotage pur plutôt que par les objets. Autre ajustement notable : une fois arrivé à la Plage Koopa, il faudra désormais boucler deux tours au lieu d’un seul, prolongeant le plaisir sur cette section.

Nintendo change son fusil d’épaule

Cette mise à jour marque un tournant. Après avoir tenté de forcer la main aux joueurs en augmentant la fréquence d’apparition de ces intercourses controversées en ligne, Nintendo a fini par comprendre que contraindre les joueurs n’était pas la bonne stratégie. En choisissant d’améliorer le design plutôt que d’imposer l’existant, l’éditeur montre qu’il est capable d’écouter. Si ce suivi se poursuit dans les prochaines mises à jour avec d’autres intercourses modifiées, Mario Kart World a toutes les cartes en main pour gommer ses défauts de jeunesse et succéder dignement à l’excellent Mario Kart 8 Deluxe.