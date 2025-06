Le dernier patch de Mario Kart World divise les joueurs

Un nouveau patch a été déployé cette semaine sur Mario Kart World, apportant son lot de corrections. Cependant, une ligne discrète dans les notes, concernant le mode VS en ligne, a rapidement mis le feu aux poudres au sein de la communauté. Nintendo a en effet décidé de modifier en profondeur le fonctionnement de la sélection de courses de type aléatoire.

L’aléatoire sans échappatoire

Pour comprendre la controverse, il faut revenir sur le fonctionnement du jeu. Mario Kart World a introduit une nouveauté majeure : des « routes » qui connectent les circuits entre eux, créant des courses plus longues en un seul tour, à la manière du mode Grand Prix. En ligne, les joueurs avaient le choix entre trois circuits proposés ou l’option « Aléatoire ». Jusqu’à présent, choisir cette option garantissait une course classique en trois tours sur un circuit unique, permettant aux joueurs de contourner volontairement le nouveau système.

Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Avec ce nouveau patch, l’option « Aléatoire » peut maintenant sélectionner une course incluant une « route », et donc un seul tour de circuit. La possibilité de lancer une course 100% classique est donc devenue beaucoup plus incertaine.

Une communauté frustrée

Depuis le déploiement de la mise à jour, les réseaux sociaux et les forums dédiés au jeu témoignent d’une vague de déception. Pour de nombreux joueurs, l’option « Aléatoire » était un choix délibéré. Elle leur permettait de retrouver les sensations pures et nerveuses des anciens opus : des courses en trois tours où la connaissance du circuit, la maîtrise des trajectoires et la gestion des objets sont reines. C’était un moyen de se concentrer sur la compétition brute, de découvrir les raccourcis et de perfectionner sa conduite, tour après tour.

En modifiant cette option, Nintendo donne l’impression de ne pas écouter sa communauté, qui avait trouvé un équilibre en profitant à la fois des nouvelles expériences du mode Grand Prix et des courses classiques en ligne.

Nintendo impose sa vision

Cette décision interroge et déçoit, Nintendo montrant que l’écoute de la communauté n’est pas réellement sa priorité. Plutôt que d’essayer de comprendre les raisons poussant les joueurs à plébisciter cette option « Aléatoire », Nintendo s’est contenté d’en réduire l’attrait, sans pour autant proposer d’améliorations à côté.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo fait preuve d’une certaine rigidité dans sa vision. L’éditeur semble convaincu du bien-fondé de ses choix de design et n’hésite pas à les imposer, quitte à créer de la friction. Reste à savoir si cette méthode est la bonne pour faire adopter une fonctionnalité. En agissant ainsi, Nintendo prend le risque de transformer sa nouveauté, non pas en une expérience appréciée, mais en une contrainte subie. Le constructeur sait cependant que la popularité immense de Mario Kart World lui offre une marge de manœuvre que peu d’autres pourraient se permettre.