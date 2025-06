Nintendo Switch 2 – 3,5 millions de consoles vendues en 4 jours

Certains voyaient dans le lancement de la Nintendo Switch 2 une anomalie, entre le prix de vente fixé à 469.99€ et un Mario Kart World vendu à 89.99€ en édition physique. Pour beaucoup, la Switch 2 allait se heurter à un mur, imitant au passage les performances de la tristement célèbre Wii U.

Et pourtant : le cap des 3,5 millions de ventes a été atteint en seulement quatre jours de commercialisation, la Switch 2 devient officiellement la console de jeux vidéo ayant connu le meilleur démarrage. Cette dernière dépasse même sa prédécesseure qui s’était écoulée à 1.5 millions d’exemplaires en onze jours.

Si nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle les ventes de la Switch première du nom reflétaient malgré tout une défiance vis-à-vis de Nintendo après l’échec Wii U, il est logique de considérer que les ventes de la Switch 2 reflètent, au contraire, la confiance (re)gagnée sur les dernières années.

Mario Kart World, un system-seller pour la Switch 2 ?

Une console ne pourrait cependant pas se vendre sans jeux, et force est de constater que les exclusivités se font rares. S’il y a bien Mario Kart World comme vraie nouveauté, il faut aussi reconnaître que le line-up est très pauvre en exclusivités, avec notamment un Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, dont le jeu original était sorti sur 3DS, et un Nintendo Switch 2 Welcome Tour vendu au prix de 9.99€. Rappelons également que Donkey Kong Bananza, annoncé lors du Nintendo Direct présentant les jeux de la Switch 2, ne sortira que le 17 juillet.

En fin de compte, le nouvel opus de la série Mario Kart apparaît de facto comme le system-seller de la console. Si cette série a toujours été une valeur sûre pour Nintendo, on est en droit de se demander si la firme japonaise n’a pas sorti son atout majeur trop tôt dans la vie de sa console. Alors oui, Mario Kart World est un argument de vente indéniable, mais il est pour l’instant l’unique argument.

La question n’est plus de savoir si Mario Kart World et Donkey Kong Bananza suffisent à convaincre le public de débourser 469.99€ pour une nouvelle console, celui-ci y a déjà répondu en participant au démarrage record de la Switch 2, mais bien de savoir si Nintendo réussira à bâtir un futur plus éclatant pour une console qui part déjà sur des bases bien solides.