Nintendo – Mario et Zelda ne sont que le point de départ de l’aventure au cinéma

Alors que le prochain film Mario, Super Mario Galaxy sortira sur grand écran en avril prochain, suivi de près par le premier film Zelda en live-action prévu pour 2027, il semblerait bien que pour Nintendo, ce ne soit que le début d’une grande aventure cinématographique. Profitant de la récente présentation du bilan financier de la firme, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo a dévoilé que l’entreprise avait des plans très importants pour le futur concernant les adaptations de ses licences au cinéma et souhaite atteindre un rythme de sortie régulier dans les prochaines années.

Pour le moment, nous n’en saurons pas plus sur le rythme en question ni sur les licences concernées, mais des projets seraient déjà en cours. Une chose est sûre, le potentiel est quasi infini, tant Nintendo a su créer depuis plusieurs décennies des licences ayant marqué des générations de joueurs. En bref, des millions de fans à travers le monde, constituant forcément une bonne base de travail. Malgré tout, la firme nipponne ne souhaite pas des films au rabais ou ne respectant pas l’ADN de ses licences. Pas question pour le moment de vendre les droits et d’attendre tranquillement de voir ce qui va en être fait, les poches déjà remplies. Non, Nintendo souhaite être parti prenante du processus créatif. Gage de qualité sans doute, mais aussi d’une volonté de contrôle total.

Un avenir à la Marvel ?

Même s’il s’avère complètement raté, ce qui parait difficile à imaginer après le premier opus et l’excellent travail du studio Illumination, le second film Mario sera un succès. Et nous pouvons quasiment annoncer la même chose pour le film Zelda sans prendre trop de risques. Il suffit de voir le carton de Minecraft pour s’en convaincre. Malgré tout, sur la durée, il faudra faire attention, car si Nintendo souhaite développer son offre cinématographique et la régulariser, attention à l’overdose, comme c’est par exemple le cas du côté de chez Marvel. Trop de films, annoncés bien trop tôt et de qualités très variables, ont largement écorné l’image de la marque et son succès public ces dernières années.

La chance de Nintendo, c’est que toutes les licences ne sont pas nécessairement liées entre elle. Mais qui sait, nous ne sommes pas à l’abri que l’idée d’un univers étendu germe dans l’esprit des créateurs. Préparons-nous en tout cas à de nouveaux films issus des cerveaux de chez Nintendo ces prochaines années. Qui seront les heureux élus ? Luigi et son manoir ? Pikmin ? Super Smash Bros ? Certes, il y a de la matière, mais, en débutant par Mario et Zelda, Nintendo a peut-être épuisé ses deux cartes majeures d’entrée.