Nintendo Pictures fait son cinéma avec “Close to you”

Petit coup de projecteur sur la licence Pikmin cette semaine : Nintendo a sorti un court-métrage, “Close to you”, mettant en scène les créatures titulaires de la licence. Une manière détournée d’annoncer un nouvel opus ? Que nenni, plutôt que d’annoncer un jeu, le studio présente une nouvelle corde à son arc, Nintendo Pictures.

Nouvelle, pas tant que ça, puisque c’était en 2022 que Nintendo faisait l’acquisition du studio d’animation 3D Dynamo Pictures, avec lequel l’entreprise avait déjà collaboré. En 2010 déjà, lors de la production de Metroid: Other M, puis lors de la promotion de la 3DS et de la WiiU, à travers une série de courts-métrages Pikmin.

Un court-métrage qui a tout pour faire spéculer

Ce qu’il faut reconnaitre, c’est l’efficacité de la démarche promotionnelle de Nintendo. Afin de laisser le champ libre aux spéculations en ligne, les équipes de marketing ont fait le choix de poster une version du court-métrage, sans la moindre mention ou commentaire attaché.

Dans ce court-métrage, on suit un bébé bien embêté car sa tétine semble avoir pris vie, et lui échapper. Dans cette première version, pas la moindre mention à l’univers de Nintendo. C’est dans une seconde version, postée le lendemain, que vient la réponse. Encore une fois sans le moindre commentaire, une nouvelle version du court métrage est publiée, laissant les Pikmin apparents dans le cadre cette fois-ci.

C’est une campagne pensée pour interagir avec le public. Par son silence, Nintendo a poussé les langues du public à se délier. Posts sur les réseaux, vidéos des créateurs de contenu… le court-métrage et les diverses théories développées par le public ont fait le travail de communication à la place de Nintendo.

Cependant, tout a une fin, et c’est à travers son compte japonais que Nintendo a tranché : Close to you n’est qu’une des premières sorties abouties du studio Nintendo Pictures, qui a pour objectif d’explorer les possibilités des différentes licences du studio à travers le médium de l’animation.

Nintendo Pictures, Nintendo Stars, qu’est ce que c’est ?

Ainsi, Nintendo fait redescendre sur terre les aficionados des petites créatures invisibles à l’oeil humain, en leur rappelant que Pikmin 5, s’il est réellement dans les tuyaux, n’est pas prévu pour bientôt. Dans le même temps, le studio met un coup de projecteur sur l’une de ses divisions les plus discrètes

Ces dernières années, les animateurs de Nintendo Pictures se sont surtout illustré en tant qu’assistants, sur des projets tels que Pikmin 4 ou Super Mario Bros. Wonder. Au-delà du jeu vidéo, le studio collabore régulièrement avec d’autres studios d’animation, comme la Toei, sur des projets qui n’ont rien à voir avec Nintendo.

Cette branche n’est pas à confondre avec Nintendo Stars, une filiale récemment acquise pour superviser les développements de films autour des licences phares de Nintendo. Tout au plus, Nintendo Pictures aura, encore une fois, un rôle adjacent.

Avec cette campagne, Nintendo a pu, par la force du marketing viral, montrer au plus grand nombre le potentiel de cette division. Au final, la réponse aux diverses spéculations a été relativement décevante, le mystère autour de la campagne ayant fait largement monté les attentes autour de la licence Pikmin. Toutefois, l’objectif est réussi : le travail de Nintendo Pictures a bien fait le tour des écrans.

Alors que Nintendo travaille à proposer des campagnes de marketing de plus en plus marquantes il est certain que Nintendo Pictures sera un atout. Nous pensons, par exemple, aux différentes campagnes promotionnelles dédiées aux nouvelles méga-évolutions de Légendes Pokémon : Z-A. Il est certain qu’avoir un studio in-house, dédié à la production de court-métrages rendra ce genre d’initiative largement plus simple à mettre en place, pour peu que Nintendo accepte d’y allouer ses ressources…