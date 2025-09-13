Légendes Pokémon: Z-A – (enfin) Une bouffée d’air frais

Pokémon n’est pas une licence particulièrement connue pour sa proximité avec ses joueurs. Les différents cas de fermetures de fan games à coup de pression juridique et le manque flagrant de peaufinage des derniers jeux n’ont pas aidé les consommateurs à apprécier les détenteurs de la licence la plus lucrative au monde. Pourtant, une brèche avait été ouverte avec Légendes Pokémon: Arceus. L’opus proposait une redéfinition à une certaine échelle du concept du jeu, avec un système de capture grandement revu, et des combats dynamisés avec des styles pour les attaques. S’il souffrait des mêmes soucis d’optimisation qu’Épée et Bouclier, il avait le mérite de proposer un changement plus profond qu’un simple ajout de mécaniques comme le Dynamax ou les attaques Z, et la réception fut bien meilleure que pour les jeux principaux.

Pour lui donner suite, et pour calmer les peurs de retour en arrière après cet épisode, surtout après les anecdotiques remakes de Diamant et Perle, Légendes Pokémon: Z-A fut annoncé en début 2024. Et au fil du temps, le jeu s’est dévoilé comme une nouvelle tentative de moderniser la licence, entre zones de capture intégrées à Illumis, alternance jour/nuit pour l’exploration et les combats de dresseurs, et surtout abandon des combats au tour par tour pour une action en temps réel. Autant d’idées qui font saliver les joueurs et donnent déjà envie de retourner à Kalos.

Mais le plus gros argument fut le retour des Méga-Évolutions, sans doute la mécanique favorite des joueurs, car elle pousse les idées de design des Pokémon au maximum. Même si elles étaient apparues en Kalos avec Pokémon X & Y, leur retour, même pour une nouvelle aventure dans cette région, n’était pas garanti. Les jeux principaux ont pris l’habitude d’évincer la mécanique de la génération précédente pour introduire la leur.

Com’ sur des roulettes

Légendes Pokémon: Z-A profite également de grands changements de communication. Auparavant, The Pokémon Company ne présentait les nouveautés de ses jeux qu’à travers des trailers assez plats et peu mémorables. L’overdose se fera en 7ème génération, avec une présentation du Pokédex de Soleil et Lune tellement complète qu’il n’était plus vraiment nécessaire de jouer aux jeux pour connaître les nouveaux monstres.

Mais depuis plusieurs semaines, un vent de fraîcheur souffle sur la communication Pokémon. La présentation des nouvelles Méga-Évolutions a été l’occasion de voir passer des bandes annonces aux identités plus travaillées. La vidéo urbex en found footage pour Méga-Empiflor, et le combat de catch face à Mackogneur pour Méga-Brutalibré, sont deux très bonnes idées qui donnent du cachet à ces nouveaux designs. Enfin, si le trailer de Méga-Sépiatroce est sympathique sans être trop extravagant, c’est la communication autour de cette vidéo qui était géniale. Pour illustrer les pouvoirs hypnotiques du-dit Pokémon, les réseaux sociaux et les sites Pokémon ont été envahis de tops à la gloire de Sépiatroce et de vidéos montrant des personnes obsédées par lui.

Si toutes ces nouveautés pour Légendes Pokémon: Z-A, particulièrement hors jeu, semblent peut-être anecdotiques, les comparer aux habitudes de The Pokémon Company permet de comprendre qu’il y a du changement. Espérons seulement que cet élan ne s’arrêtera pas après la sortie de Légendes Pokémon: Z-A, prévue pour le 16 octobre 2025.