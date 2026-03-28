tt

Star Wars: Zero Company – L’attaque du clone ?

Première aperçu de Star Wars: Zero Company

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Star Wars: Zero Company

Jaquette du jeu Star Wars Zero Company

    • Développeur :

      Bit Reactor

    • Genre : Tactical
    • Date de sortie : 2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

28 mars
21:05

Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois d’avril 2026 ?

28 mars
20:43

Le jeu vidéo inspire plus que jamais la musique pop

28 mars
17:25

Star Wars: Zero Company – L’attaque du clone ?

28 mars
10:13

Neva: Prologue – Prolongation de poésie dispensable

28 mars
08:25

Square Enix s’associe avec Gemini, l’IA de Google, pour Dragon Quest X

27 mars
23:41

Entre les flingues et les monstres, Bluey’s Happy Snap

Test Crimson Desert – De MMO à solo, mais pas sans accroc

Test Mega Man Star Force Legacy Collection – Mega nostalgie, micro frustrations

Test 1348 Ex Voto – Une peine de coeur sacré-ment douloureuse