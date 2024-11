Test Metal Slug Tactics – Mutation réussie

En 2008, Metal Slug 7 voyait le jour sur Nintendo DS. Une éternité. Depuis, c’est le calme plat pour la célèbre franchise de run and gun, hormis quelques portages ou jeux mobiles de seconde zone. Et alors que les fans de la saga attendent avec impatience un huitième opus, c’est finalement Metal Slug Tactics, une nouvelle licence située dans le même univers qui fait son apparition sur nos consoles.

Annoncé en 2020 et développé par les français de Leikir Studio, le titre abandonne le shoot’em up d’origine de la franchise pour se lancer dans un pari complètement différent: un tactical au tour par tour saupoudré d’élements de roguelite. Pari réussi ?

(Test de Metal Slug Tactics réalisé à partir de la version Xbox Series X du jeu)

On respecte ses aînés

Une nouvelle fois, ce diable de Donald Morden s’est échappé. Et comme à son habitude, le leader de l’Armée Rebelle est bien décidé à dominer le monde. Vite, il est temps de l’arrêter ! Et qui mieux que les emblématiques Fio, Eri et Marco pour l’empêcher d’arriver à ses fins ?

Si vous êtes fan de la franchise ou simple connaisseur, vous l’aurez compris, les principaux personnages de la saga sont bien de retour. Si vous découvrez l’univers Metal Slug avec Metal Slug Tactics, pas d’inquiétude, le lore est loin d’être des plus complexes, et vous sera très facilement accessible. Mais derrière cette façade plutôt simpliste se cache un jeu à la complexité réelle et aux possibilités quasi infinies.

Dès le tutoriel (des plus sommaires) on ressent tout le respect des développeurs pour les ancêtres du jeu. Bien que le gameplay soit complètement différent, les visuels pixelisés sont magnifiques et sont un superbe hommage à l’histoire de la saga. Et que dire des personnages, toujours aussi déjantés et dont chaque dialogue ou animation fait mouche. On s’est pris à rapidement s’y attacher, particulièrement les trois premiers disponibles, alors même que nous n’étions pas forcément des connaisseurs de la licence jusqu’à alors.

Après avoir découvert les bases du jeu, votre escouade de trois soldats est prête à être lâchée dans le grand bain. Au total, quatre régions à nettoyer des sbires de Morden, avec un boss comme point culminant de chaque zone. Et comme tout tactical qui se respecte, il risque de vous falloir quelques échecs avant d’enfin comprendre toutes les subtilités du jeu et venir à bout des nombreux adversaires qui se dresseront sur votre route.

La tactique c’est l’attaque

Comme nous le disions en introduction, si Metal Slug Tactics n’est pas qu’un simple tactical, c’est selon nous dans cette composante qu’il se réalise pleinement. Les missions sont variées, de la simple extermination d’ennemis à la libération d’otages, en passant par la survie ou la fuite, et chaque décor généré aléatoirement permet de vivre une toute nouvelle aventure à chaque partie.

Le jeu fourmille de bonnes idées qui rendent chaque affrontement unique. Il faut jouer avec le relief pour s’échapper ou avoir un meilleur angle d’observation, penser à se camoufler derrière les murs ou les sacs de sable pour être moins vulnérable, ou encore profiter des véhicules et autres objets interactifs du décor pour inverser les situations les plus mal embarquées.

Chaque personnage dispose de deux actions par tour. Le plus souvent, il s’agira d’un déplacement et d’une attaque, mais à force de progression dans l’aventure, chacun débloquera de nouvelles compétences et de nouvelles armes qui apporteront une vraie variété à chaque tour de jeu. Les armes sont diverses, mais attention, ne gaspillez pas vos munitions dans les missions les plus faciles, vous pourriez en manquer plus tard.

La vraie réussite du titre, c’est sa gestion du mouvement. Fidèle à sa réputation historique du run and gun, Metal Slug Tactics accorde une grande importance aux déplacements. Plus vous êtes mobiles, plus votre personnage gagnera en furtivité et en défense, le rendant parfois intouchable sur le tour en cours. Et pour un peu que vous arriviez à synchroniser les attaques de vos trois personnages sur le même adversaire en même temps, les combos sont dévastateurs.

Pour cela, comme dans une partie d’échecs, il faudra tout calculer, et être capable de lire dans le jeu de vos adversaires. Chaque action a son importance, et l’ordre dans lequel vous déciderez de faire se mouvoir vos héros peut s’avérer décisive (ou fatale). Ajoutez à cela une gestion des esquives, de l’adrénaline permettant de lancer des capacités spéciales, et des effets de synchronisations dévastateurs, et vous obtenez un tactical des plus complexes et réussis.

On déplorera quelques crash lors du chargement de certaines parties, et l’impossibilité de tourner la caméra pour mieux appréhender le terrain, mais il s’agit là d’une goutte d’eau dans une première partie de jeu qui nous a pleinement convaincu.

Le mieux est l’ennemi du bien

Mais après quelques heures de jeu (et bien des difficultés à progresser dans cet impitoyable univers), une question a tout de même commencé à nous tarauder. Metal Slug Tactics avait-il vraiment besoin d’ajouter des éléments de roguelite à son gameplay ?

Car si toute la composante tactical nous a enchantée, nous n’avons pas réussi à trouver la raison d’être de certaines autres fonctionnalités. Chaque défaite nous ramène au QG, dans lequel il est possible d’acheter de l’équipement et des capacités spéciales grâce à l’argent récupéré lors de la run précédente. Problème, et pas des moindres, nous avons parfaitement réussis à nous passer de la majorité des nouveaux équipements pour arriver au bout de l’aventure, préférant insister plutôt que de découvrir un nouveau type de gameplay.

Et alors que nous avons pris un immense plaisir à arriver jusqu’au boss final pour la première fois, nous n’avons pas ressenti le besoin de repartir ensuite à l’aventure. Et pourtant, tout est mis en oeuvre pour susciter cette envie : nouveaux personnages débloqués, nouvelles armes disponibles, et nouveaux niveaux de difficulté.

Si on ne doute pas que les plus grands fans de la saga et les completionnistes prendront du plaisir à retrouver leurs personnages favoris et à débloquer des dialogues plus rares, notre sentiment du devoir accompli est arrivé bien plus tôt. Mais nous ne regrettons absolument pas notre expérience.

Même s’il ne s’agit sans doute que d’un one-shot dans l’univers Metal Slug, Metal Slug Tactics a parfaitement rempli sa mission. Le titre conserve les personnages cultes de la saga et parvient à décliner leurs fortes personnalités et leurs compétences dans un tactical au tour par tour des plus modernes.

Les visuels sont magnifiques et rendent parfaitement hommage aux origines de la saga. L’aspect stratégique du titre vous tiendra en haleine de longues heures durant. On regrettera presque le trop grand nombres de personnages et de possibilités de customisation, bref, le côté roguelite du titre, qui font sur la durée de Metal Slug Tactics un jeu un peu fourre-tout qui a du mal à nous tenir en haleine autant que les développeurs l’auraient sans doute souhaité.

Proposé à moins de 25 euros sur tous les supports, et intégré dès sa sortie au catalogue du Game Pass (consoles et PC) nous ne pouvons toutefois que vous conseiller l’expérience. Elle peut être une bonne entrée dans le genre tactical, de part son esthétique pixel et son univers délirant, sans prise de tête, et qui ne perd pas de vue ses objectifs: vous amuser tout en mettant vos méninges au travail.