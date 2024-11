The Rogue Prince Of Persia se refait une beauté

Malgré un désintéressement regrettable mais certain de la part du public, The Rogue Prince Of Persia persiste et s’offre une mise à jour plutôt conséquente.

Autrefois jeu de plateforme 2D puis jeu d’action/plateforme en 3D et enfin metroidvania, Prince Of Persia a le mérite de s’être intéressée à de nombreux genres différents pour étendre son lore et sa saga. Le dernier soft en date, The Lost Crown, qui avait emprunté la fameuse voie du metroidvania n’ayant plus aucune chance d’obtenir un second opus, c’est vers Evil Empire (le développeur) et The Rogue Prince Of Persia que les regards se tournent.

Dès sa sortie en accès anticipé en mai 2004, The Rogue Prince Of Persia avait marqué de part ses graphismes quelque peu simplistes et une direction artistique peu inspirée. Rien de bien alarmant, mais le constat était là : l’univers graphique du jeu était un poil décevant. Quant à la boucle de gameplay, elle pouvait faire penser à un certain Dead Cells. Point peu surprenant sachant que le studio Evil Empire, responsable de cette mouture de Prince Of Persia, est le même présent derrière le développement de Dead Cells. En résumé, un plateformer d’action, avec des patterns d’ennemis à connaître sur le bout des doigts et la présence d’une gestion des armes et accessoires de notre héros.

Mais voilà, malgré des qualités certaines, le jeu peine à convaincre. Peu nombreux sont les joueurs se connectant sur la plateforme Steam pour découvrir les nouvelles aventures du Prince de Perse. Pour pallier à ce manque, Evil Empire va déployer une importante mise à jour pour le jeu.

Tout d’abord un changement drastique a été opéré au niveau artistique. L’ensemble des décors et des designs ont été revus, atténuant de ce fait la teinte sombre de l’ensemble de la palette. Les environnement connaîtront eux aussi un remaniement avec un redesign des zones visitées. L’ensemble gagne donc en couleurs et en chaleur de même que l’environnement gagne en profondeur dans certains décors. Les personnages affichés bénéficient également de retouches au niveaux de leur apparence mais également au niveau des effets spéciaux provoqués par l’emploi d’un pouvoir, d’un dash ou de tout autre mouvement.

Une seconde partie sera ajoutée au scénario. La première partie déjà disponible bénéficiera d’une nouvelle narration, et en plus de cette légère réécriture du début de l’aventure, plusieurs nouveaux boss et ennemis seront ajoutés et de nouveaux environnements seront visitables. De nouvelles pistes de traductions seront disponibles comme l’allemand, le japonais ou encore le polonais et toujours au niveau du confort de jeu, plusieurs emplacements de sauvegardes seront désormais accessibles.

La mise à jour compte donc remanier le jeu au maximum dans l’optique de redonner de la visibilité au jeu. Espérons que cela permette à The Rogue Prince Of Persia de connaître une seconde jeunesse et ainsi attirer un maximum de joueur à découvrir cette curiosité des plus sympathiques.

La mise à jour sera disponible dès le 21 novembre tout en sachant que The Rogue Prince Of Persia est encore à l’heure actuelle en accès anticipé, uniquement disponible sur PC.