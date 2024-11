Michel Ancel souhaite que l’équipe de Prince Of Persia: The Lost Crown puisse se reformer

Père de Rayman et fondateur d’Ubisoft Montpellier, Michel Ancel vient de lancer un appel fort à destination d’Ubisoft. Ce dernier souhaite que les équipes créatives et de développement derrière Prince Of Persia: The Lost Crown soient reformées et puissent livrer une suite au Metroidvania.

Bien que retiré de l’industrie depuis un moment, Michel Ancel garde tout de même un oeil sur ses créations. Lors de l’annonce d’un potentiel remake des premières aventures de Rayman, Ubisoft s’était rapproché du monsieur en tant que consultant sur le projet. Même si cette décision n’est pas du goût de tous, notamment suite aux déclarations amères concernant le créateur et ses méthodes de management, Ancel s’est dit enchanté d’avoir été consulté et a également adressé un message à ses détracteurs via un post sur Instagram.

Et par le biais de ce post, Michel Ancel a également pointé du doigt la décision d’Ubisoft d’avoir désolidarisé l’équipe derrière Prince Of Persia: The Lost Crown, enterrant au passage tout espoir d’une suite :

« Pour l’équipe Pop Lost Crown, espérons qu’ils pourront se reformer et sortir une suite bien méritée. À UbiSoft de réaliser que la réussite d’un tel projet est associée à la naissance d’un collectif fort. Ça n’a pas de prix. Peut-être que les dirigeants le comprendront un jour ! »

La demande est claire, Michel Ancel souhaite qu’Ubisoft revienne sur sa décision et permette la mise en chantier d’une suite pour Prince Of Persia: The Lost Crown. Il est vrai que la décision du studio de démanteler l’équipe avait fait réagir bon nombre de joueurs. La raison officielle étant que le jeu n’avait pas atteint son objectif sur le plan commercial et que la mise sur rail d’une suite nuirait potentiellement aux ventes du jeu sur le long terme.

Malgré un accueil chaleureux de la part de la critique et des joueurs, et l’insistance de l’équipe de développement, Ubisoft a décidé de fermer les portes à un potentiel avenir pour ce bord de la franchise (le remake de The Sands Of Time est quant à lui toujours d’actualité).

Ne nous leurrons pas, il y a de fortes chances pour que cette demande reste sans réponse. Ubisoft traverse l’une des, si ce n’est la, phases les plus sombres de son histoire. Lancement en dessous des espérances pour Star Wars Outlaws, baisse de fréquentation des serveurs de XDefiant, grèves des employés, dégringolade en bourse… La stratégie marketing de Ubisoft compte lorgner vers une rentabilité rapide en concentrant les budgets sur des AAA ou le retour sur investissement et quasiment garanti (Assassin’s Creed, Far Cry…). Exit donc les projets osant prendre des risques, à l’image de ce Prince Of Persia: The Lost Crown.

Espérons que la sortie du prochain Assassin’s Creed et que les mises en chantier des remakes de Rayman et de Splinter Cell permettent à Ubisoft de sortir la tête de l’eau pour ainsi se permettre de reproposer des expériences en dehors des sentiers battus.