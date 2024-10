Rayman pourrait ressortir les poings dans un remake

Depuis 2013 et l’opus Rayman Legends, nous n’avions aucune nouvelle d’un éventuel retour du petit blond sans bras et à la coiffure à jalouser Supercopter. Mais aujourd’hui, et avec la récente déclaration de la dissolution de l’équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown, nous apprenons que cette dernière serait réaffectée sur d’autres projets parallèles. Que pourrait donc nous préparer Ubisoft Montpellier ? C’est Insider Gaming et le bien connu Tom Henderson qui apportent un début de réponse, ou tout du moins une piste à suivre.

Suite aux mauvaises ventes de Prince Of Persia: The Lost Crown (apparemment un chiffre peinant à avoisiner plus qu’un million de copies), Ubisoft aurait pris la décision de réaffecter l’équipe de développement sur trois autres projets. Le premier étant la suite de Beyond Good and Evil, vient ensuite Project Over (nouvelle incursion dans le monde de Ghost Recon) et enfin le troisième projet qui nous intéresse ici : Project Steambot ! Steambot serait développé dans les locaux de Ubisoft Milan et serait ni plus ni moins que le remake de Rayman !

Pour rappel, Ubisoft Milan est le studio s’étant occupé des deux opus de Rayman + The Lapins Crétins (RPG tout à fait sympathiques au demeurant). Le développement est déjà sur les rails même si certains problèmes auraient déjà fait surface. En effet, le créateur historique de Rayman, Michel Ancel, aurait été appelé par les équipes en tant que consultant.

Mais là où le bât blesse, c’est que les équipes au travail sur Project Steambot ne voient pas d’un bon oeil l’arrivée du monsieur. Le papa de Rayman aurait en effet derrière lui des affaires de gestion toxique de ses équipes en essorant le moral des employés ou en décidant de jeter des morceaux de jeu terminés. Des accusations dont il s’est défendu en 2020 après son départ de l’industrie, dans les colonnes de Libération. Peu rassurant pour les équipes.

Mais Rayman serait bien de retour ! Certes, il s’agit d’un énième projet de remake (Splinter Cell, Prince Of Persia Sands of Time, Black Flag…) et non d’une suite à Legends ou à Hoodlum Havoc mais allons-nous bouder notre plaisir pour autant ? Reste à savoir si le remake restera fidèle à une direction artistique tout en side scrolling comme à l’époque du premier opus ou si la décision sera prise de repasser à un opus 3D à la Great Escape. Réponse dans quelques mois aux côtés de Rayman, Globox et Murphy !