Tencent au secours d’Ubisoft ?

Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo ! Depuis quelques temps maintenant, et suite aux mauvais résultats de Star Wars Outlaws, la baisse de fréquentation des serveurs de XDefiant et l’annonce du report de Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft poursuit sa lente descente.

Les chiffres sont là : un demi-milliard d’euros de pertes de bénéfices et une cotation en bourse en dégringolade nette. Pire encore, certains actionnaires ont purement et simplement demandé à la société française de retirer l’entreprise des marchés boursiers suite à ce spectacle peu reluisant.

Mais au milieu de l’océan de déception, une baleine ! C’est le média Bloomberg qui apporte une information colossale : le groupe de la famille Guillemot serait en pourparlers avec Tencent sur la question d’un rachat ou d’une injection de capital pour empêcher le navire de couler. Cette annonce pour le moins surprenante a fait ironiquement rebondir Ubisoft en bourse avec un sursaut de 25% amenant l’action à 13,4€. Action qui, courant septembre, peinait à dépasser les 10€. Ce qui sur le papier pourrait paraître inquiétant pour la compagnie n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg.

Il faut savoir que le groupe Tencent n’est pas étranger à Ubisoft. En effet le géant chinois possède déjà pas loin de 10% de l’entreprise. Le but du potentiel rachat dont nous parlons aujourd’hui serait de stabiliser la compagnie et ainsi la rendre pérenne. De plus, depuis 2022, Tencent a déjà acquis 49.9% du capital de la filiale “Guillemot brothers”. Les deux sociétés ne sont donc pas étrangères l’une à l’autre sur le plan du sauvetage financier. Toujours côté chiffres, Tencent détient un droit de vote à hauteur de 9,2%, contre 20,5% de la part de la famille Guillemot, un indice non négligeable quant aux décisions que pourrait prendre la société chinoise si l’hypothétique rachat devait avoir lieu.

La décision de ce retrait des marchés boursiers pourrait indiquer plusieurs chose pour le géant du jeu vidéo. D’une part avoir la main mise sur sa communication et les décisions de date de sortie, sans être bousculé par les actionnaires. Ensuite Ubisoft pourrait ainsi poursuivre son chemin sans avoir à communiquer chiffres et résultats, ils seraint décisionnaires sur ce point précis. Une bonne partie de la pression exercée par ces agents extérieurs serait alors évacuée permettant à Ubisoft de s’éloigner d’une réputation peu éblouissante. Ces dernières années, plusieurs critiques avaient pu être faire à l’entreprise : le côté jeu service de Ghost Recon Breakpoint, la redondance des derniers Assassin’s Creed, l’échec financier de Immortal Fenix Rising…

Toutefois, une donnée importante à garder en tête : malgré cet épisode en bourse, Ubisoft reste positif sur son chiffre d’affaires lors de l’exercice 2023-2024. La société gagne de l’argent. Lorsque nous nous penchons sur les exercices mis en ligne pour les années 2021-2022 et 2022-2023, en rapport avec les chiffres communiqués pour cette années, Ubisoft est en croissance (voir les liens en sources).

Là ou la « solution Tencent » pourrait permettre à Ubisoft de sortir la tête de l’eau, une contrepartie humaine pourrait se faire sentir. De par le monde, Ubisoft engage pas moins de 19 000 employés. Et une restructuration des comptes pourrait emporter plusieurs emplois. Toutefois il ne s’agit encore que d’une rumeur, et d’autres solutions sont probablement à l’étude entre les deux parties. Suite dans les prochains jours ?