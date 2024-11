Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake – La production commence (enfin)

Maintes fois repoussé, attendu et finalement oublié, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps entre enfin en production. Annoncé initialement en 2020, la relecture des aventures du prince de Perse a vu passer plusieurs branches d’Ubisoft dans les étapes de son développement. Initialement développé par les équipes de Ubisoft Pune et Mumbai pour une sortie prévue en janvier puis mars 2021, le jeu perd sa date de sortie en février 2021 officiellement pour améliorer la qualité du jeu.

Puis en mai 2022, Ubisoft Montréal récupère leur bébé (le PoP : Sands of time de 2003 était développé par les équipes de Montréal) et en 2024, le studio de Toronto vient prêter main forte. Pour finir, lors de l’Ubisoft Forward de 2024, l’entreprise annonce une sortie du remake en 2026, une longue traversée du désert en somme.

Que d’aventures pour le prince ! Après la débâcle de The Lost Crown, Ubisoft compte bien réunir les fans autour d’un jeu qu’ils connaissent bien et surtout qu’ils apprécient. Avec une moyenne GameRankings supérieure à 90% pour les versions consoles de l’époque, Prince of Persia : Les Sables du Temps avait su séduire le public.

Pour rappel, ce dernier est un jeu d’action plates-formes utilisant des mécaniques de parkour et de manipulation du temps dans lequel le protagoniste libère par mégarde les sables du temps grâce à une mystérieuse dague. Il devra alors affronter un tyrannique Vizir souhaitant utiliser le pouvoir des sables pour assoir son pouvoir et se mettre à la tête d’une armée. Le prince sera accompagner dans sa quête par la jeune Farah qui deviendra à la fin de l’aventure la gardienne des sables.

En 2004, le prince est de retour dans L’Âme du Guerrier. Cette aventure, plus sombre et violente, prend place sept ans après le premier opus et nous présente le prince poursuivi par une créature nommée Dahaka. Cette dernière est la protectrice de la ligne du temps que le Prince à souillé lors de son aventure aux côtés de Farah. Cherchant à échapper à la mort, il se rendra sur l’île du temps pour assassiner l’impératrice et réinitialiser sa ligne temporelle. Ayant vaincu le Dahaka, le prince partira aux côtés de l’impératrice en direction de Babylone.

Et en 2005, le Prince revient une dernière fois dans Les Deux Royaumes. Une fois arrivé à Babylone avec l’impératrice du temps, le Prince observe la ville en proie aux flammes et à la destruction. Ayant découvert que le Vizir est toujours en vie et qu’il souhaite libérer les sables du temps, le Prince se retrouve corrompu par les sables et se transforme peu à peu en Prince de l’ombre. Afin de lutter contre le Vizir et pour retrouver son humanité, il n’aura qu’un souhait : détruire une bonne fois pour toute les sables.

En 2010, un génial spin-off nommé Les Sables Oubliés fait la lumière sur certaines zones d’ombres présentes entre Les Sables du Temps et L’Âme du Guerrier.

Maintenant que l’histoire de Prince of Persia est un peu plus claire, vous serez donc très heureux d’apprendre que cette année 2024 marque la fin de la pré-production du remake. Cela faisait déjà deux ans que le jeu avait été recommencé de zéro et Ubisoft nous demande maintenant d’être encore un peu plus patient.

Nous apprenons également que, en plus de Montréal et Toronto, les studios de Bucharest, Pune et Paris ont été appelé en renfort pour le développement, montrant donc qu’Ubisoft croit dur comme fer à son remake. Et nous aussi.