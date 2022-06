Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Le sablier s’écoule…

Le temps s’est écoulé depuis l’annonce du remake de Prince of Persia: The Sands of Time, et depuis son annonce en septembre 2020 lors de Ubisoft Forward, toujours rien. Le remake du jeu culte Prince of Persia sorti initialement en 2003 semble s’enliser dans une boucle du temps où ne riment que report et mauvaises nouvelles.

Prévu une première fois pour janvier 2021, Ubisoft avait fait le choix de repousser le successeur d’un de ses titres les plus populaires qui n’avait pas forcément mis en émoi la plupart des fans. C’est d’ailleurs cette raison qu’à utiliser Ubisoft pour justifier la cause du premier report, expliquant que ce genre de retour « pousse nos équipes de développement à faire le meilleur jeu possible » pour livrer un remake plus fidèle à l’original.

Sans cesse repoussé depuis mars 2021, le projet est marqué par une absence de communication. Absent du Ubisoft Forward de 2021, le titre a sombré dans l’oubli. Ce n’est qu’en mai dernier que le fameux remake refait parler de lui, mais pas du tout comme on l’aurait imaginé puisque Ubisoft a annoncé le transfert du développement de son antenne de Mumbai à Montréal, le studio à l’origine de la trilogie. Toutefois, cette annonce permet de savoir que le développement est toujours en cours, mais qu’une sortie imminente était peu probable.

C’est donc tout naturellement que Prince of Persia: The Sands of Time Remake est repoussé sans date précise. Le géant français écarte une possible sortie pour l’année fiscale 2023, invitant même les joueurs souhaitant annuler leur précommande à contacter les revendeurs.

Ubisoft promet que de plus amples informations seront communiquées à mesure que le développement continuera d’avancer. La patience est donc de rigueur. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de penser à l’état actuel du jeu, censé être quasiment achevé et qui a dû carrément changer de studio… Rien de bon semble ressortir de ce projet.