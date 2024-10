Kernel Hearts, développé par Ephemera et édité par Whitethorn Games, se profile comme un roguelike multijoueur qui allie des éléments de hack-and-slash et de stratégie, le tout dans un style visuel inspiré de l’animation japonaise. Bien que la date de sortie reste à annoncer, la bande-annonce et les premières captures d’écran donnent un aperçu prometteur d’un monde rempli de défis et de possibilités.

Dans Kernel Hearts, les joueurs prennent le rôle d’un membre de la M.A.H.O.U Unit, une équipe d’élite de filles magiques androïdes, dont la mission est de gravir la Tour de Babel. L’objectif ambitieux consiste à détruire un dieu pour tenter de sauver un monde en péril. Chaque étage de la tour propose de nouveaux ennemis et compétences à explorer, avec l’espoir d’atteindre le sommet et de prévenir l’apocalypse.

L’une des particularités intéressantes de Kernel Hearts est la gestion du temps passé dans chaque zone de la tour. Si les joueurs prennent trop de temps, des ennemis plus puissants viennent enrichir le défi. Ils ont cependant la possibilité d’utiliser l’énergie de la tour pour déclencher des transformations magiques, ce qui pourrait temporairement accroître leurs capacités et les aider à faire face à ces nouvelles menaces. En mode multijoueur, jusqu’à trois joueurs peuvent collaborer, ce qui introduit une dimension stratégique et coopérative à l’expérience.

Au fur et à mesure de l’aventure, les joueurs ont la possibilité de se lier à des personnages secondaires dans les différents domaines de la tour. Ces alliés peuvent offrir un soutien précieux, et les interactions pourraient évoluer en relations plus profondes, ajoutant ainsi une richesse narrative au jeu.

Kernel Hearts se démarque par son mélange de genres et sa personnalisation avancée. Avec son esthétique inspirée de l’anime et sa structure roguelike, le jeu pourrait attirer un large éventail de joueurs. Toutefois, des inconnues demeurent, notamment concernant la date de sortie. Les premiers aperçus laissent entrevoir un titre qui pourrait trouver sa place parmi les roguelikes d’action, mais il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit encore de promesses et de projets en développement.