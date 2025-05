Star Wars Battlefront 3 – Les fans vont devoir prendre leur mal en patience

Depuis quelques semaines, Star Wars Battlefront 2 profite d’un soudain regain de popularité sur Steam. Alors que le jeu avait depuis longtemps atteint une sorte de vitesse de croisière après l’abandon des mises à jour en 2020, certains joueurs ont profité du Star Wars Day du 4 mai dernier pour réveiller la communauté et l’inciter à revenir se connecter aux serveurs. Avec à la clé, des chiffres de connexion aujourd’hui proche des plus belles heures du titre. À tel point que les fans se prennent aujourd’hui à rêver de nouveau d’un Star Wars Battlefront 3, alors que le projet aurait été prétendument annulé en 2021 par manque de rentabilité.

Malheureusement, lors d’une session de questions/réponses sur Reddit, Mats Holm, ancien producteur de Battlefront 2 a tenu à couper court aux rumeurs. Oui, il est bien conscient qu’il y a une forte attente de la communauté autour d’un troisième opus. Oui, il aimerait également que le projet puisse se faire. Mais non, les conditions sont actuellement très loin d’être réunies. Bref, Star Wars Battlefront 3 reste pour le moment dans une galaxie lointaine, très lointaine.

En effet, à l’heure actuelle, le studio DICE a bien d’autres chats à fouetter. Toute la puissance est concentrée sur le prochain jeu Battlefield qui pourrait être un véritable tournant économique et décider d’une grande partie de l’avenir de l’entreprise. Mais pour Mats Holm, l’important n’est pas là. Lui n’imagine tout simplement pas un Star Wars Battlefront 3 sans l’équipe de développement derrière le second opus. Or, actuellement, seules trois personnes sont encore présentes chez DICE. Le reste a quitté le navire pour d’autres horizons, en indépendant, ou dans divers studios comme Ubisoft, Starbreeze ou encore Avalanche.

Il faut dire que le lancement de Battlefront 2 en 2017 avait été loin d’être un long fleuve tranquille, entre problèmes de serveurs et grosses polémiques concernant les micro-transactions en faisant quasiment un pay-to-win. Alors lorsque le studio a pris la décision d’arrêter le suivi du jeu en 2020, beaucoup en ont profité pour prendre la poudre d’escampette. Quant aux autres, la priorité reste Battlefield.

Mais le petit rayon de soleil dans ce ciel bien assombri, c’est qu’une majorité de cette équipe verrait d’un très bon oeil un retour au bercail si un projet Star Wars Battlefront 3 leur était de nouveau proposé. Espérons donc que le prochain Battlefield soit un succès pour permettre ensuite au duo DICE/EA de repartir sur d’autres projets d’importance. En attendant, Mats Holm a tout de même teasé une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars. Battlefront 2 devrait normalement être remasterisé pour la prochaine génération de consoles. Au programme, du cross-play, une météo plus dynamique et bien évidemment des graphismes améliorés. Une prise de risque certes limitée, mais dans la situation actuelle de DICE, c’est peut-être la meilleure chose à faire pour relancer une franchise culte, mais pas forcément hyper rentable.