Star Wars: Zero Company – Le Nouvel Espoir de Respawn ?

C’est officiel : Star Wars: Zero Company sera le nouveau projet de Respawn Entertainment, en collaboration avec le studio Bit Reactor. Annoncé par EA ce 14 avril 2025, le jeu fera l’objet d’une présentation plus détaillée lors de la Star Wars Celebration de Tokyo ce week-end, plus précisément le samedi 19 avril. Si l’effet de surprise n’est plus vraiment au rendez-vous (le projet d’un Star Wars tactique façon XCOM étant dans les tuyaux depuis un moment), cette première révélation marque tout de même une étape concrète dans la communication autour du titre, se présentant donc comme un jeu tactique au tour par tour, entièrement solo.

Une nouvelle escouade entre en scène

Peu de détails ont filtré pour le moment, mais EA a tout de même partagé un premier visuel conceptuel. On y distingue une équipe hétéroclite composée de personnages encore sans nom. Les amateurs de la saga reconnaîtront sans peine un Jedi, un Mandalorien, un soldat Clone, ainsi qu’un homme arborant une moustache si raffinée qu’elle pourrait presque faire pâlir Cassian Andor et Lando Calrissian de jalousie. Ce protagoniste tient entre ses mains un dispositif holographique affichant un droïde de combat ; un indice de plus, s’il en fallait, que le décor de ce nouveau titre s’ancrera sans doute à l’époque de la Prélogie, en pleine Guerre des Clones, période particulièrement chère au cœur de nombreux fans de la saga.

Bien qu’une exploration d’une ère nouvelle inédite n’aurait pas été de refus pour un peu de fraîcheur, il reste toujours agréable de pouvoir plonger à nouveau dans cette époque charnière de la République Galactique, offrant un cadre idyllique et une véritable valeur sûre pour un jeu de stratégie.

Le développement de ce Zero Company est donc piloté par Bit Reactor, un studio formé en 2022 par d’anciens membres de Firaxis Games (XCOM, Civilization). Respawn reste toutefois impliqué, assurant la production du projet. Cette association promet donc aux joueurs fans de la Guerre des Étoiles un savoir-faire tactique solide, couplé à une vision artistique restant ultra-fidèle à l’univers galactique culte de George Lucas. Il s’agit d’ailleurs de l’un des fameux trois projets Star Wars annoncés en 2022 par EA, aux côtés de Star Wars Jedi: Survivor, sorti en 2023, ainsi que d’un FPS également confié à Respawn, mais malheureusement annulé.

Malgré les licenciements, Zero Company résiste

En dépit des nombreuses turbulences internes ayant secoué EA, Zero Company a pourtant survécu à la vague de départs forcés ayant touché près de 700 employés. En 2024, Laura Miele, présidente d’EA Entertainment, a indiqué que Respawn allait davantage se concentrer sur ses franchises phares, à savoir Apex Legends et Star Wars Jedi. Mais ce titre semble bien avoir résisté, notamment grâce à l’engagement de Bit Reactor ainsi qu’à une direction artistique orientée vers le stratégique claire et bienvenue pour la licence Disney.

Les fans devront donc patienter jusqu’à la présentation mondiale du 19 avril pour en découvrir plus, en espérant y voir les premières images de gameplay, des informations sur les mécaniques tactiques prévues, et peut-être quelques détails narratifs. Avec l’expérience de Bit Reactor dans le domaine du tour par tour et l’expertise de Respawn dans la narration et le dynamisme, Zero Company pourrait en tout cas devenir une pièce maîtresse pour les amateurs de stratégie et de science-fiction, tout en renouvelant le gameplay des jeux Star Wars, loin des énièmes FPS ou de Jedi Survivor.

Si le titre a de quoi séduire, reste à savoir s’il saura réellement se démarquer dans un univers déjà saturé de projets et qui peine à retrouver l’engouement d’antan, notamment à cause de productions télévisuelles à la chaine décevantes et de l’échec (commercial) d’Outlaws d’Ubisoft. Que la Force soit avec Bit Reactor et Respawn !