Respawn voit un autre projet annulé, les licenciements continuent

Le studio responsable d’Apex Legends, Respawn Entertainment, travaillait depuis quelque temps sur un nouveau FPS multijoueur en ligne, devenu aujourd’hui de l’histoire ancienne. Le projet a récemment été annulé, entraînant des licenciements (encore et toujours) dans l’équipe concernée. L’information a été révélée par Twisted Voxel, s’appuyant sur un message LinkedIn d’Emilee Evans, Executive Assistant et Production Coordinator au sein du studio, message depuis supprimé :

« Le projet d’incubation non annoncé dont je faisais partie depuis un an a été annulé cette semaine, et je rejoins donc le groupe de personnes extrêmement talentueuses et gentilles de l’industrie du jeu à la recherche d’un nouveau rôle. »

Cette annulation est la seconde que subit l’équipe, qui travaillait auparavant sur un FPS Star Wars. Ce dernier avait été annulé en mai 2024, suite à une vague de licenciements et à un changement de stratégie d’EA, privilégiant ses licences existantes.

Cette annulation a entraîné une nouvelle vague de licenciement, qualifiée de « petite » d’après IGN, mais dont le nombre réel de départs reste inconnue. Cependant, même une « petite » vague de licenciements contribue à un climat d’incertitude et de précarité pour les autres développeurs de Respawn, et plus largement dans l’industrie. Cette situation met en lumière la fragilité des emplois dans le secteur du jeu vidéo, dans lequel les annulations de projet et les restructurations sont devenues monnaie courante.

EA, avec ses licenciements massifs et ses annulations à la chaîne, illustre parfaitement cette tendance. L’an dernier déjà, le géant américain avait annoncé le départ de 670 employés et avait annulé de nombreux titres, notamment le jeu Star Wars sur lequel travaillait Respawn. Cette annulation avait déjà entraîné le départ d’une vingtaine de personnes.

EA semble donc poursuivre sa stratégie de concentration sur ses licences et jeux services existants, laissant les développeurs dans une situation de vulnérabilité, avec une sécurité de l’emploi très incertaine et une menace d’annulation planant sur chaque projet. Cette situation, qui va au-delà de Respawn, souligne une tendance alarmante : la précarisation des emplois dans l’industrie du jeu vidéo, avec des conséquences directes sur la créativité et l’innovation.