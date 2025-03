Playstation – Vague de licenciements chez Visual Arts

Sony a procédé à une restructuration de son studio Visual Arts, entraînant malheureusement des suppressions de postes. Cette décision fait suite à l’annulation de plusieurs projets de jeux services initialement prévus sur PlayStation. L’équipe Visual Arts, bien que peu connue des joueurs car s’occupant souvent du travail de l’ombre, a contribué à des projets majeurs, notamment le développement des versions remasterisées de The Last of Us en collaboration avec Naughty Dog. Son travail sera également visible dans le futur Death Stranding 2: On The Beach, dans lequel Visual Arts apporte son soutien à Kojima Productions pour la modélisation des personnages.

Ces départs font écho aux récentes annonces d’annulation, tel que le projet de jeu service dans l’univers de God Of War ainsi que celui dans l’univers de Days Gone, projet sur lequel travaillaient d’ailleurs certains employés de Visual Arts.

L’échec de Concord, dont la mise hors ligne a eu lieu en septembre et sur lequel Sony avait de grandes attentes, a entraîné un revirement stratégique au sein de l’entreprise. Les conséquences de cette réorientation se font sentir encore aujourd’hui, notamment chez Visual Arts, dont les effectifs sont réduits en raison de l’abandon de plusieurs projets dans cette veine.

Sony n’a cependant pas totalement abandonné les jeux services, car aux dernières nouvelles, celui dans l’univers d’Horizon étant toujours prévu, avec notamment l’ajout de Chris Proctor en tant que directeur design. Ce dernier travaillait auparavant chez Bungie au même poste, et a notamment participé au design des armes dans Destiny 2.

Ces licenciements chez Visual Arts témoignent des problèmes rencontrés par l’industrie du jeu vidéo dans sa globalité ces dernières années, et montre également l’impact du revirement de stratégie de Sony suite à l’échec nommé Concord, dont les effets se font sentir aujourd’hui, et certainement demain encore…