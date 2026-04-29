Test Adorable Adventures – Copains comme cochons

Certains jeux nous attirent non pas pour leur gameplay, mais pour l’atmosphère qu’ils dégagent dès les premières images. Adorable Adventures était de ceux-là. Le titre nous propose d’incarner un marcassin tout mignon à la recherche de sa famille dans un grand parc naturel. Avec un tel scénario, on s’attend plus à batifoler paisiblement dans la nature qu’à enchaîner les combats ou les énigmes. Mais un jeu d’exploration, aussi cosy et charmant soit-il, se doit tout de même de proposer une expérience un minimum intéressante pour garder le joueur attentif tout au long de la partie.

(Test de Adorable Adventures réalisé sur PC à partir d’une clé fournie par l’éditeur)

Dans le doute, il faut toujours suivre son flair

Après les capybaras, les chats et les canards, c’est au tour du bébé sanglier d’être le héros d’un jeu vidéo. Maxime, le gardien du parc, nous raconte que la maman de Boris le marcassin est coincée dans une cabane. Notre protagoniste doit donc retrouver ses frères et sœurs, séparés suite à un incendie, pour l’aider à sortir de là.

Le gameplay de Adorable Adventures repose sur la recherche des autres marcassins grâce au flair de Boris. Le problème, c’est que beaucoup d’odeurs se mélangent dans la nature, venant brouiller les pistes pour le groin de notre héros. Il faudra alors être capable d’identifier précisément chaque senteur, pour choisir celles qu’on va suivre et celles qu’on va ignorer.

Tout cela est un prétexte pour découvrir de nouvelles zones du parc en suivant son flair (matérialisé par des particules colorées à l’écran). À chaque fois qu’on retrouve un autre marcassin, on est confronté à une petite énigme où, là encore, il faut suivre certaines senteurs pour rapporter la bonne plante au bon endroit. L’exploration se poursuit en chargeant les barrières qui bloquent l’accès aux zones suivantes une fois que Boris a le nombre de marcassins nécessaire à ses côtés.

Une très jolie balade

Une fois les cinq frères et sœurs de Boris retrouvés, on pourra libérer la maman et voir le générique de fin. Cette histoire se complète en une paire d’heures : l’aventure est courte, mais c’est sans doute la bonne durée pour ne pas finir par se lasser du gameplay, assez répétitif. On pourra tout de même compter quelques heures supplémentaires pour compléter entièrement l’herbier avec toutes les odeurs, et accomplir les quelques missions secondaires proposées (comme retrouver des lapins, prendre des paysages en photo ou éteindre les restes de l’incendie).

On a surtout apprécié les jolis paysages, le sound design apaisant, et la satisfaction d’ajouter de nouvelles plantes dans sa collection. On se laisse porter par Adorable Adventures le temps d’une agréable balade en forêt. Balade qui aurait pu être parfaite sans les quelques bugs de caméra, les moments où Boris est resté coincé dans le décor ou ceux où des plantes déjà identifiées revenaient troubler ses narines. Rien qui rende l’expérience injouable ou indigne, mais ces éléments sont revenus assez souvent pour qu’on en prenne note.

Oui, Adorable Adventures est un jeu d’exploration très mignon. Difficile de ne pas fondre devant Boris et sa famille quand on aime les animaux. On prend plaisir à découvrir les plantes, à observer les panoramas et à écouter le chant des oiseaux. Les énigmes, si elles ne posent pas de difficultés particulières, ont le mérite de demander un minimum de réflexion, même si la majeure partie du jeu consistera à suivre les odeurs pour avancer vers la zone suivante.

Le titre n’a pas la prétention de vouloir être autre chose que ce qu’il est : vous allez vous ennuyer ferme si vous cherchez une expérience avec de l’action, une histoire profonde et un gameplay révolutionnaire, mais passerez quelques heures agréables en compagnie de Boris si vous savez où vous mettez les pieds.