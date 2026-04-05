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The Day I Became a Bird – Une histoire qui s’exporte comme d’autres avant elle

Lorsque Franck aperçoit Sylvia, c'est le coup de foudre. Suivez l'évolution de ses sentiments dans The Day I Became a Bird.

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

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