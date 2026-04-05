The Day I Became a Bird – Une histoire qui s’exporte comme d’autres avant elle

The Day I Became a Bird, c’est, avant de s’exporter à d’autres médias, une jolie histoire pour enfants. Celle-ci concerne les premiers émois enfantins, ceux qui donnent des ailes et parlent d’un temps où l’amour est innocent. Écrite par Ingrid Chabbert et illustrée par Raúl Guridi, on y suit Franck lorsqu’il tombe amoureux de sa camarade de classe Sylvia, qui elle, n’a d’yeux que pour les oiseaux. Alors, pour que Sylvia le remarque, il décide de faire preuve de créativité et fabrique un costume d’oiseau afin de gagner l’attention de cette amoureuse de nos amis à plumes.

Des aventures transmédias

The Day I Became a Bird fut un succès de la littérature jeunesse, mais pas que. En 2023, Andrew Ruhemann, primé aux Oscars avec The Lost Thing et aux Emmys avec Love, Death & Robots décide de l’adapter en court-métrage. Il rafle le trophée du meilleur court-métrage d’animation à l’International Shorts Film Festival la même année. Ce passage du papier à l’écran semblait déjà naturel, et celui vers le jeu vidéo le devient tout autant.

Entre le livre-jeu, où l’on n’est plus un lecteur passif : vous en devenez le héros en faisant des choix qui impacteront la suite de votre histoire et les adaptations littéraires en jeu vidéo, la fusion de ces deux mondes produit de nombreux succès. Depuis un certain temps déjà, les adaptations littéraires ont fait leur entrée dans le paysage vidéoludique. On peut notamment citer l’adaptation en point’n’click de la nouvelle d’Harlan Ellison, I Have No Mouth and I Must Scream, sortie en 1995, qui a marqué les esprits par son ton sombre et psychologique ou encore l’adaptation en fiction d’aventure interactive de Les Piliers de la Terre de Ken Follet en 2017.

Sans compter les nombreuses déclinaisons de romans policiers connus tels que ceux de Sir Arthur Conan Doyle ou d’Agatha Christie. Encore aujourd’hui, certains des plus gros succès du jeu vidéo sont tirés de sagas de fantaisie ou de science-fiction : l’adaptation de The Witcher d’Andrzej Sapkowski est un des jeux vidéo les plus récompensés de tous les temps et a encore récemment eu droit à son apparition dans le jeu mobile Reigns.

Et si la littérature influence le jeu vidéo, il est possible d’affirmer que l’inverse est également vrai. Des mangas Zelda ont vu le jour, des bande dessinées explorant les mondes parallèles évoqués dans les jeux Life Is Strange ont été édités et dernièrement, le roman narrant l’histoire du dernier film Silent Hill est sorti au même moment que son long-métrage au cinéma.

L’amour donne des aiiiiiiiles

En abordant des thèmes universels tels que les premiers amours, la nostalgie et la transformation, The Day I Became a Bird est une parfaite opportunité pour le monde du jeu vidéo indépendant de faire sa propre adaptation. Hyper Luminal Games Ltd s’en est saisi, et avec la collaboration de Numskull Games, a développé une visual novel en 3D tout en gardant son esthétique originale dessinée à la main. Ses couleurs pastel, sa bande-son oscillant entre le jazz et le chant des oiseaux veulent nous transporter dans une idylle bucolique, où l’innocence et le jeu étaient notre quotidien. Si l’histoire ne subit pas de transformations, certains ajouts comme des énigmes ou des mini-jeux, plus proches de la simple relaxation que de l’arrachage de cheveux seront disséminés sur le chemin qui nous mènera au coeur de Sylvia.

The Day I Became a Bird semble être une parfaite occasion pour faire découvrir à votre enfant une merveilleuse histoire de détermination et d’imagination ou de nous laisser porter et retourner à nos souvenirs d’enfance. Le jeu sort sur Steam le 16 avril prochain et bénéficie d’ores et déjà d’une version démo.