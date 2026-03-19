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Animal Crossing PC – Les décompilations, rempart contre l’oubli ?

Animal crossing est désormais disponible sur PC grâce à une projet de fan dévoué

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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