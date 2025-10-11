Time Crisis et son light gun de retour pour leurs 30 ans

C’est en 1995 qu’est apparue la borne d’arcade Time Crisis, à une époque où les light guns, ces controleurs en forme d’armes permettant de tirer sur les ennemis à l’écran, étaient particulièrement populaires dans les salles d’arcade, avec des jeux comme Point Blank, Virtua Cop ou House of the Dead.

L’accessoire s’était aussi fait une place de choix dans les foyers avec Duck Hunt de Nintendo (1984 au Japon, 1987 en Europe), et son NES Zapper, le fameux pistolet rouge et gris fourni en pack avec la NES, qui reste pour la plupart des joueurs la référence des light guns. Cependant, c’est dès 1972 que Magnavox sortait Shooting Gallery, avec un light gun en forme de carabine !

Aujourd’hui, les light guns ont quasiment disparu. La faute à une baisse de l’intérêt des joueurs ? Peut-être. Mais surtout la faute à la technologie qui équipe les écrans modernes. Les light guns utilisaient le balayage (affichage ligne par ligne) des écrans CRT pour fonctionner. Or, les écrans contemporains ne fonctionnent plus par balayage, affichant toute l’image d’un seul coup, et empêchant les pistolets de « voir » la cible.

Happy gunsday to you

Mais réjouissez-vous, amateurs de ball trap numérique ! Pour les 30 ans de Time Crisis, une mini-console et son light gun compatible avec nos écrans contemporains font leur apparition. Proposé par une marque créée pour l’occasion, G’AIM’E (to aim en anglais signifiant « viser », vous voyez le jeu de mots…), sous licence officielle Bandai Namco, ce retour de Time Crisis se présente sous la forme d’un petit boitier plug and play à brancher à sa télé, sur lequel on connecte via USB-C un light gun équipée d’une technologie le rendant compatible avec nos équipements d’aujourd’hui, et reprenant fidèlement le design de celui de la borne d’arcade.

Différentes versions de la mini-consoles sont proposées, dont une baptisée « G’AIM’E Time Crisis + Premium », et proposant en plus du jeu et du light gun trois titres supplémentaires (Point Blank, Steel Gunner et Steel Gunner 2), et surtout la pédale permettant de se mettre à couvert comme dans la version arcade !

Dans le détail, voici les différents packs :

Le pack Basic : Time Crisis + Light Gun – 99,99€

Le pack Premium : Time Crisis, Point Blank, Steel Gunner, Steel Gunner 2 + Light Gun + la pédale + un pin’s Time Crisis – 149,99€

Le pack Ultimate, avec tout le contenu du pack Premium, plus un second Light Gun, et un diorama – 199,99€ (à noter que la mini-console peut accueillir deux light guns, mais une seule pédale…)*

Les puristes se demanderont peut-être quelle est la version exacte du jeu, et comment elle tourne (ROM de la version arcade, émulation du jeu PS1…) ? Hélas, aucune information n’a été communiquée à ce sujet. Cette réédition pour écrans modernes de Time Crisis est actuellement en précommande, et sera expédiée début Décembre. Juste à temps pour Noël, si vous voyez où l’on veut en venir… !