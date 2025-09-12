Une digne célébration pour les quarante ans de Mario ?

À la veille du quarantième anniversaire du célèbre plombier moustachu (le premier Super Mario Bros. ayant été lancé le 13 septembre 1985 au Japon), Nintendo a décidé de renflouer ses caisses à nos dépends en nous proposant pléthore d’événements et de produits dérivés à s’offrir dans les mois à venir. Il y aura évidemment un tas d’animations locales auxquelles Nintendo participera, comme le marathon de Kyoto dont il sera le sponsor principal ou une nouvelle exposition, dès décembre, dans son musée. Mais le plat principal de cette célébration est le film en préparation, toujours avec le studio d’animation Illumination qui nous offre, pour l’occasion, un premier teaser des prochaines aventures de Mario au cinéma.

The Super Mario Galaxy Movie, comme son nom l’indique, aura pour inspiration principale les deux (excellents) épisodes sortis sur Wii et aura la lourde tâche de succéder au précédent film, sorti en 2023, qui fut un carton phénoménal, dépassant notamment le milliard de dollar de recette (soit l’un des films d’animation les plus rentables de l’histoire). Aaron Horvath et Michael Jelenic reprennent ainsi du service pour la réalisation avec toujours Matthew Fogel au scénario. Le casting des comédiens de doublage reste également inchangé avec Chris Pratt et Charlie Day incarnant respectivement Mario et Luigi, Jack Black en tant que Bowser et Anya Taylor-Joy pour la Princesse Peach. The Super Mario Galaxy Movie est prévu pour sortir dans les salles obscures le 03 avril 2026.

Du Mario à toutes les sauces

Du film au jeu (ou l’inverse), il n’y a qu’un pas. Ainsi, pour permettre aux personnes n’ayant jamais joué aux deux épisodes de Super Mario Galaxy sortis en 2007 et 2010 sur Wii, quoi de mieux qu’une compilation sur Switch (et compatible Switch 2). On rallait que le second opus ne soit pas disponible dans Super Mario 3D All Stars (paru pour les 35 ans de Mario), il sera cette fois bien présent et la principale raison pour nous faire (de nouveau) passer à la caisse. La bonne nouvelle, c’est que chaque titre bénéficiera d’une interface améliorée ainsi qu’une résolution 4K sur Switch 2. L’option nous sera aussi offerte de jouer en mode « classique » ou avec la détection de mouvement, comme à l’époque.

Du côté des nouveautés, il ne faudra toutefois pas s’attendre à Byzance. Le livre d’histoire d’Harmonie bénéficiera bien de quelques pages supplémentaires, permettant d’étayer un peu plus de lore du personnage, et les musiques du jeu seront écoutables à l’envie depuis le menu principal, mais ce sera à peu près tout. Reste que ces deux épisodes sont des classiques du jeu vidéo qu’il fait plaisir de voir revenir dans un écrin plus moderne. Et pour ne pas gâcher notre plaisir, Super Mario Galaxy 1 et 2 seront disponibles en version physique unique (et pas limitée cette fois) dès le 2 octobre prochain. À noter que deux nouveaux Amiibos « Mario et Luma » et Harmonie et Lumas » seront également de la partie à partir du 2 avril 2026.

Toujours du côté de la plateforme, la dernière aventure 2D du plombier va aussi faire son retour dans une édition « + », des jeux Switch avec un petit truc en plus, que Nintendo a créé afin de justifier ses multiples rééditions sur Switch 2. Après Mario Party Jamboree et Kirby et le Monde Oublié, c’est cette fois au tour de Super Mario Bros. Wonder + Rendez-vous au parc Bellabel de passer à la moulinette Switch 2 pour une sortie calée au printemps prochain.

Au programme, une « Mario Party-sation » du titre qui, s’il était déjà très axé multijoueur, le devient encore plus avec l’ajout de plusieurs mini-jeux compétitifs et coopératifs. Du contenu plus traditionnel devrait aussi être implémenté (avec, on imagine, de nouveaux niveaux), sans plus de détail pour le moment.

Mais ce n’est pas tout. Pendant ces prochains mois, on va manger du Mario à toutes les sauces. Encore une fois, la mascotte de Nintendo va rejoindre ses amis pour tâter de la balle jaune avec Mario Tennis Fever sur Switch 2. On nous promet, comme d’habitude, une tonne de nouveau contenu, avec cette fois une trentaine de raquettes frénétiques, disposant de capacités spéciales, 38 personnages jouables (un record pour la série) et plein de modes de jeux oscillant avec les traditionnels tournois ou exhibition et des mini-jeux tennistiques. Tout un programme qui, on l’espère, nous fera oublier le déceptif Mario Tennis Aces.

C’est peut être d’ailleurs dans cette optique que le titre dispose cette fois d’un vrai mode aventure dans lequel Mario et ses compagnons seront transformer en bébé et devront donc réapprendre à jouer au tennis afin d’affronter des monstres et boss et ainsi retrouver leur apparence d’origine. Il faudra bien entendu voir concrètement comment tout cela se présentera ainsi que le gameplay manette en main (ou Joycon, la détection de mouvement étant prise en charge pour le jeu). Rendez-vous est donc pris pour la sortie de Mario Tennis Fever, calée pour le 12 février 2026.

Enfin, et bizarrement, le dernier jeu annoncé pour cette célébration ne mettra, a priori, pas en scène le héros à la salopette. Pour autant, nous restons bien dans la même galaxie de personnage avec Yoshi and the Mysterious Book. Vraisemblablement orienté pour le plus jeune public, comme l’étaient les épisodes Woolly World et Crafted World, sa direction artistique n’en reste pas moins sublime. Nous aurons ainsi pour mission d’étudier, en parcourant des niveaux de plateforme 2D, les étranges créatures contenues dans ce mystérieux livre tombe du ciel. Prévu lui aussi pour le printemps, nous aurons l’occasion d’en voir et d’en apprendre plus lors d’une future prise de parole de Nintendo.

D’autres goodies avec vos goodies ?

Là où Nintendo excelle, c’est dans sa capacité à nous proposer des goodies, gadgets et autres frivolités hautement inutiles, mais qu’on a tout de même envie d’acheter, malgré des prix souvent prohibitifs. Et évidemment, le géant nippon ne pouvait pas passer à côté d’une telle opportunité de capitaliser sur les 40 ans de son iconique mascotte et a mis toute son imagination au service de son futur chiffre d’affaire.

Vous souvenez-vous de l’irritante fleur Cancan qui bavassait à longueur de temps dans Super Mario Bros. Wonder ? Et bien il sera, d’ici le printemps prochain, possible de l’acheter histoire qu’elle puisse nous agacer (en français) aussi dans la vie réelle. Il lui arrivera même parfois de parler toute seule… voilà qui fait rêver. Le prix de ce merveilleux gadget n’a pas encore filtré, mais, au vu des tarifs des derniers articles officiels estampillés Nintendo (caméra à 60 € ou manette pro Switch 2 à 90 € par exemple), on ne s’attend pas à une offre bon marché.

Plus sympathique, Nintendo nous proposera aussi d’acquérir le fameux livre d’histoire d’Harmonie de Super Mario Galaxy. Nous avons évoqué ce livre précédemment, avec l’annonce de la compilation des deux opus sur Switch, puisque quelques éléments supplémentaires y ont été intégrés dans le jeu. Le hic, c’est que cette édition physique du livre quant à elle n’intègrera pas ces ajouts. Une décision assez incompréhensible, il faut bien l’avouer, et on ne serait finalement qu’à moitié surpris de voir apparaître l’an prochain une édition complète de ce livre, histoire de nous refaire passer à la caisse mais nous tournons mauvaise langue. Aussi, l’article n’étant pour l’heure toujours pas disponible sur la boutique officielle de Nintendo, on ne sait pas encore si ce dernier sera proposé en français ou s’il faudra se contenter de l’anglais.

De quoi fêter dignement les quarante ans du plombier ? Si on est plutôt enthousiaste à l’idée de retrouver explorer le cosmos en compagnie de Mario et des Lumas, et si on s’attend à un nouveau grand film d’animation les mettant en scène, il faut bien reconnaître qu’il manquerait bien un petit quelque chose à cette célébration.

N’y avait-il vraiment aucun teasing possible du prochain Mario 3D ? Super Mario Odyssey est sorti il y a déjà presque huit ans, et si l’équipe derrière le jeu a entre temps développé Donkey Kong Bananza, il parait inenvisageable qu’un nouvel opus canonique de Mario ne soit pas dans les tuyaux depuis plusieurs années maintenant. N’est-il pas encore prêt à être montré, même très brièvement, ou Nintendo souhaite-t-il simplement se garder des cartouches pour une annonce ultérieure ? Une telle absence pour ses 40 ans, et a fortiori pour la première année de la Switch 2, ne serait pas le meilleur pour décevoir les millions de joueurs ayant déjà franchi le pas de cette nouvelle génération ?