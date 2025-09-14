Le retour de Dragon Quest VII !

Bonne nouvelle pour les amateurs de J-RPG : la saga Dragon Quest s’apprête à faire son grand retour avec l’annonce de Dragon Quest VII Reimagined ! Révélé lors du dernier Nintendo Direct, ce remake arrivera le 5 février 2026 sur toutes les plateformes récentes : Nintendo Switch 1 & 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Une refonte graphique impressionnante

Remake oblige, le jeu devrait reprendre fidèlement l’histoire originale. Mais là où Square Enix impressionne, c’est à propos de la refonte graphique. Les fans de la première heure redécouvriront avec émotion les personnages imaginés par le regretté Akira Toriyama, réinterprétés dans un style 3D plein de charme. Les environnements et donjons bénéficient eux aussi d’un soin particulier, avec une magnifique esthétique de diorama. Une direction artistique audacieuse, parfaitement en phase avec l’esprit de la série, et qui insuffle une nouvelle vie à cet univers.

Des mécanismes repensées

Les graphismes ne sont pas la seule évolution de ce remake. Square Enix a annoncé que les combats au tour par tour avaient été retravaillés afin de les rendre plus dynamiques. Désormais, les ennemis sont visibles sur la carte et vous pouvez choisir de les affronter ou de les éviter. Mieux encore : si vous attaquez un monstre beaucoup plus faible que vos héros, le combat sera automatiquement remporté.

Mais c’est surtout au niveau des vocations que le jeu apporte de véritables nouveautés de gameplay. En plus de nouvelles vocations inédites (l’équivalent des classes comme Guerrier, Soigneur, etc.), Dragon Quest VII Reimagined permet d’en sélectionner deux par personnage. Ce changement ouvre la voie à une plus grande variété de combinaisons et de stratégies pour une plus grande richesse de gameplay. Imaginez par exemple un Guerrier doté de compétences de soins, ou un Chasseur capable d’infliger des malédictions à ses ennemis…

De quoi satisfaire tout le monde ?

Prévu pour le 5 février 2026, Dragon Quest VII Reimagined sera proposé en édition physique classique, mais aussi en version collector comprenant le jeu en boîte, un boîtier SteelBook, une figurine « Ship in a Bottle » ainsi qu’une peluche « Smile Slime ». En revanche, certains fans risquent de tiquer en découvrant que l’édition deluxe inclura, en plus de ces bonus, trois DLC ainsi qu’un accès anticipé de 48 heures… pour la “modique” somme de 259 €. Heureusement, les joueurs moins fortunés pourront se tourner vers la version standard, disponible en physique comme en dématérialisé, au tarif habituel de 60 €.