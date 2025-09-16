tt

Le retour du Virtual Boy, fausse bonne idée ?

n1co_m

30 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Hollow Knight: Silksong – À la hauteur de son statut ?

Test Hell is Us – Perdu dans les tréfonds de la guerre

Test Herdling – Troupeau pour être vrai