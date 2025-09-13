Nintendo Direct – La Switch 2 vient titiller PlayStation et Xbox sur leurs terres

C’est un Nintendo Direct particulièrement riche que nous a fait vivre Nintendo en cette rentrée 2025. Si Mario a tenu le haut de l’affiche pour annoncer les célébrations autour de son anniversaire (second film, nouvelles aventures, rééditions, goodies…), c’était loin d’être les seules nouvelles que Big N avait pour nous.

En premier lieu, évidemment, une date que de très nombreux joueurs attendaient avec impatience, encore plus depuis qu’une campagne de pub maladroite au Royaume-Uni avait pu donner de faux espoirs à certains en affichant que le jeu était « disponible » : Metroid Prime 4 Beyond sortira, cette fois c’est officiel, le 4 décembre prochain, à la fois sur Switch et Switch 2.

Du côté des grosses licences maison, il faudra aussi compter sur un DLC pour le jeu qui porte la Switch 2 jusqu’ici, Donkey Kong Bananza. Les contenus supplémentaires « L’Île de DK » et « La Cource aux Emeraudes » sont d’ores et déjà téléchargeables.

Du Zelda, du Pokémon, du portage…

Le Zelda assaisonné musou fait aussi son retour avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en exclusivité sur Switch 2 le 6 novembre prochain. Pour les joueurs qui à l’hommage préfèrent l’original, Dynasty Warriors: Origins, qui avait reçu un très bon accueil lors de sa sortie sur PC et consoles de salon en janvier dernier, arrivera lui sur Switch 2 le 22 janvier.

En plus du nouveau Légendes Pokémon: Z-A, la licence sera exploitée dans ce qui semble être un life sim façon Animal Crossing baptisé Pokémon Pokopia. Toute une série de sorties plus ou moins anecdotiques et de portages ont aussi été évoqués : Storm Lancers ou Lynked : Banner of the Spark sont déjà disponibles ; Popucom, un jeu multi qui semble s’inspirer du gameplay en coop obligatoire de It Takes Two ou Split Fiction, arrivera cet hiver ; les bien installés Powerwash Simulator 2, Stardew Valley, Human Fall Flat et Overcooked 2 sortiront aussi dans des éditions Switch 2 d’ici la fin de l’année.

Faire comme les grands

La console de Nintendo s’offre une belle exclu temporaire, avec la version 1.0 de Hades II qui sera donc disponible sur Switch et Switch 2 avant tout autre support, dès le 25 septembre. Cela faisait un moment que ce n’était pas arrivé, mais ce Nintendo Direct est aussi celui où Nintendo entre ainsi en concurrence frontale avec les autres constructeurs.

Moins marquant, mais toujours dans l’idée de faire jeu égal avec les Sony et Microsoft, la Switch 2 accueillera la compilation « documentaire » de Digital Eclipse, Mortal Kombat: Legacy Kollection dès le 20 octobre, et un portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier 2026. Le jeu fut l’un des titres majeurs de la PS5, et ses performances techniques sur Switch 2 seront très probablement scrutées dans les moindres détails !

Mais surtout, là où Nintendo semble vouloir jouer des coudes pour rejoindre les PlayStation et Xbox sur leur propre terrain, c’est en annonçant Resident Evil Requiem dès le 27 février prochain, soit à la même date que sur les autres machines. Pour l’occasion, Village sera aussi porté sur Switch 2.

Comme si cela ne suffisait pas en tant que « one more thing », ce Nintendo Direct s’est conclu sur l’annonce d’un nouveau Fire Emblem, Fortune’s Weave. S’il faut bien reconnaître que la D.A. ne nous a pas exactement impressionnés, on sait que les Fire Emblem valent surtout pour leur gameplay et la profondeur de leurs systèmes de jeu. On pourra vérifier si ce nouvel épisode se montre à la hauteur quelque part en 2026…