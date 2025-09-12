Hades 2 sortira enfin en 1.0 sur Switch et PC

Après plus d’un an en accès anticipé sur PC, Hades 2 s’apprête à sortir sa version 1.0. Et pour rappel, c’est Nintendo qui a décroché une exclusivité console temporaire. Annoncé lors du Nintendo Direct du jour, le titre de Supergiant Games sortira le 25 septembre 2025 sur Switch, Switch 2 et PC. Sans date encore annoncée pour les consoles de Xbox et Sony.

Un mois historique pour l’indé

Un mois de septembre décidément riche en sorties très attendues, puisque Hollow Knight: Silksong vient tout juste de paraître, accompagné d’une tempête médiatique hors norme. Hades 2 doit lui aussi porter le lourd héritage d’être une suite à la hauteur de son aîné, même s’il n’a jamais semblé en souffrir.

Tout au long de son accès anticipé, il avait déjà des allures de grand successeur : contenu massif, diversité d’armes et de biomes, direction artistique sublime, et surtout, une galerie de personnages secondaires toujours aussi marquants que dans le premier opus.

On apprend que le jeu tournera à 120 fps en mode docké sur Switch 2, le jeu rejoindra donc le cercle très (trop) sélectif des titres véritablement fluides sur la console de Nintendo. En espérant que cela se démocratise un peu plus chez le constructeur à l’avenir.

La dernière mise à jour majeure de l’accès anticipé, l’Unseen Update, avait déjà posé les fondations de cette sortie. Supergiant y avait ajouté des évolutions ultimes pour toutes les armes, de nouvelles variations de boss et enrichi de nombreuses storyline avec les personnages secondaires.

Cette 1.0 ajoutera notamment la fin de l’aventure, et l’on apprend aussi qu’une compatibilité cross-save entre les différentes plateformes sera présente.

Pour la sortie du 25 septembre 2025, seule une version numérique sera disponible à l’achat sur tous les supports, et il faudra attendre novembre pour mettre la main sur une galette physique. Reste l’éternelle question de la durée de cette exclusivité. Combien de temps les joueurs PlayStation et Xbox devront-ils attendre avant de mettre la main sur le titre ?

Ce qui est sûr, c’est qu’en s’adossant à Hades 2, Nintendo réussit un coup de maître : s’approprier l’un des phénomènes indés les plus attendus de ces dernières années et s’assurer que ses consoles restent des plateformes de choix pour les productions indépendantes.