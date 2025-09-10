Hollow Knight: Silksong plombe le retour du classique Adventure

Nous l’avions relayé il y a quelques jours, la sortie presque surprise, annoncée deux petites semaines en avance, d’Hollow Knight: Silksong a bouleversé le calendrier des publications de jeux indés. De nombreux éditeurs ont préféré décaler la sortie de leurs titres pour éviter de se retrouver face au « GTA des indé », comme l’avait qualifié Necrosoft Games, développeur de Demonschool. Certains ont pourtant décidé d’affronter la tempête, et ont maintenu la sortie prévue en même temps que le jeu de Team Cherry, et le regrettent peut-être un peu…

C’est ainsi que, comme l’a remarqué Kotaku, Adventure of Samsara n’aura réuni qu’une poignée de joueurs, 15 pour son pic de joueurs en simultané au moment où nous écrivons, pour des ventes comprises entre 200 et 400 copies, selon les estimations du site Steam DB. Un destin que partagent de nombreux titres indés, perdus dans la marée des bientôt 20 000 jeux qui arrivent sur Steam chaque année, que sorte un jeu important comme Silksong, ou pas. Mais Adventure of Samsara n’est pas n’importe quel jeu.

Il s’agit d’une sorte de réinterprétation du classique d’entre les classique Adventure, sorti sur Atari 2600 en 1980. Vendu à plus d’un millions d’exemplaires (en 1980, rendons-nous compte !), le titre est considéré comme l’un des plus influents de l’histoire, il est aussi celui dans lequel est apparu le premier « easter egg » (une pièce secrète ajoutée en douce où apparaissait le nom du développeur, Atari lui ayant refusé à l’époque de signer le jeu).

Comme Yar Rising modernisait Y’ar’s Revenge, Adventure of Samsara veut à la fois rendre hommage à l’original, et le faire découvrir aux joueurs d’aujourd’hui en proposant une expérience moderne, qui peut rester fun, ce qui oblige de s’éloigner du jeu original dans lequel on incarne littéralement un gros pixel.

Wade Rosen, PDG d’Atari, évoquait le projet dans une interview donnée à VideoGamesChronicle durant la Gamescom :

« Le défi de travailler avec les jeux Atari originaux n’est pas le même que, par exemple, pour SEGA. SEGA fait revenir certains de ses classiques. C’est génial, j’attends Jet Set Radio avec impatience. Mais conceptuellement, c’est le même jeu, mis à jour, mais pas transformé.

Mais qu’est ce que c’est qu’Adventure aujourd’hui ? Vous savez, on tente un truc – Adventure of Samsara est vraiment un bon jeu, il garde la bizarreté ésotérique du jeu original, mélangé avec Prince of Persia et Shadow of the Colossus. » (traduit par la rédaction)

On pense aussi à la variation presque improbable sur Pac-Man que Bandai Namco nous a proposée cette année avec Shadow Labyrinth. Cette sortie complètement ratée aura, finalement, eu le mérite de mettre un peu de lumière sur le projet, et nous aura donné envie de découvrir le jeu d’un peu plus près ! Adventure of Samsara est déjà disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.