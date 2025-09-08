Sans surprise, Hollow Knight: Silksong casse tout sur son passage

Une grosse semaine de sorties jeux vidéo vient d’arriver à son terme. Entre NBA 2K26, Cronos: The New Dawn ou Hell is Us, cette rentrée 2025 ne fait pas les choses à moitié. Mais toute la lumière est accaparée par un seul jeu : Hollow Knight: Silksong. Un titre très attendu (et c’est peu de le dire), qui éclipse tout depuis sa sortie ce 4 septembre.

Après une attente de plus de six ans, beaucoup de joueurs se sont préparés pour l’arrivée de Silksong. Et pour ça, quoi de mieux que de (re)découvrir le premier titre de la série ? Hollow Knight a enregistré sur Steam un pic de joueurs à plus de 70 000 joueurs dans les jours précédant la sortie de sa suite, et à plus de 80 000 ce week-end. C’est le record de joueurs sur ce jeu vieux de huit ans.

Et lorsque l’heure fatidique est arrivée, les serveurs des boutiques en ligne n’ont pas tenu. À 16h, heure de sortie planifiée, Steam, le Playstation Store, le Xbox Store, et le Nintendo eShop ont tous rencontré des soucis de serveurs, dus à la quantité de requêtes pour accéder au jeu. Même pour les infrastructures des géants de l’industrie, le bébé de Team Cherry pesait trop lourd dans le cœur de ceux qui l’attendaient.

Au final, le jeu s’est maintenu à plus de 300 000 joueurs depuis sa sortie, avec un pic à 580 000 joueurs durant le week-end. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, même si attendre des nouvelles de Silksong était devenu une blague au fil des années, les joueurs ont été au rendez-vous à la sortie, surtout grâce au prix auquel il est proposé (20€).

L’attention de (presque) tout le monde

Ce prix a eu un autre effet sur la réception des joueurs. La hausse progressive du prix des jeux ayant atteint récemment un sacré seuil avec les 90 euros exigés pour Mario Kart World, voir un jeu dont le succès était presque garanti proposer un prix aussi bas en a fait réfléchir certains. En particulier, un post Reddit sur un forum dédié au piratage de jeux partageait une version piratée de Silksong quinze minutes après sa publication sur les boutiques en ligne. À cela, plusieurs réponses ont exprimé leur réserve vis-à-vis du piratage de ce jeu.

« Hé, le jeu n’est pas cher. Celui-là, on ne devrait pas le pirater. » – l’utilisateur Sythrin, Reddit, septembre 2025 (traduit par la rédaction)

On ne se berce cependant pas d’illusions. Même si l’initiative est belle, marquant le respect pour Team Cherry et pour son travail, il est évident que cela ne stoppera pas tous les pirates.

Il y a un pays qui a exprimé pas mal de mécontentement pour la sortie de Silksong. En Chine, la note utilisateur sur Steam affiche un niveau « Plutôt négatif », alors qu’elle affiche un niveau « Très positif » à l’international. La faute à une traduction locale jugée bâclée qui impacterait négativement l’expérience de jeu, amenant à un grand nombre d’évaluations négatives, car le peuple chinois est rapidement très virulent lorsqu’il s’agit du respect de sa langue et de son pays (Devotion et Baldur’s Gate 3 en ont pâti). Le souci est partagé par la traduction française, qui souffre elle aussi de quelques coquilles, mais rien qui ne justifie une grosse baisse de note pour les évaluations françaises. Ceci dit, le problème a été reconnu par le chef marketing de Team Cherry, Matthew Griffin, qui promet sur X une amélioration de la traduction au cours des prochaines semaines.

Après avoir fait parler de lui pendant des années, devenant presque une rumeur durant une longue période de silence, Hollow Knight: Silksong s’accapare l’attention de beaucoup de joueurs pour sa sortie. Au vu des chiffres, Team Cherry a déjà réussi son pari.