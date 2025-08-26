Hollow Knight: Silksong perturbe le calendrier des sorties indés

On a évoqué à plusieurs reprises l’impact de la sortie de GTA 6 sur l’industrie, et notamment les conséquences pour tous les autres éditeurs que Take 2 : qui veut sortir son jeu en face du mastodonte qui va attirer à lui tout la lumière, toute la promo, et réaliser une immense part des ventes de jeu au moins le mois de sa publication ? La date de sortie effective du titre de Rockstar est donc scrutée attentivement par tous les acteurs, et est en elle-même un enjeu. Un phénomène qui a désormais son équivalent sur la scène indé : Hollow Knight Silksong.

Le metroidvania de la Team Cherry vient en effet d’annoncer sa date de sortie, et il s’avère que le jeu sera en boutique dans dix petits jours seulement, le 4 septembre prochain. Un délai très court entre l’annonce si attendue et la sortie effective, qui perturbe les calendriers de la sphère indé.

Plusieurs jeux ont ainsi vu leur date de sortie repoussée pour éviter de se retrouver face à Hollow Knight: Silksong dans les étals virtuels des revendeurs. C’est ainsi le cas d’au moins sept jeux, dont certains plutôt attendus, qui ont préféré s’écarter pour laisser passer le Chevalier Creux .

Baby Steps, qui a pourtant créé une petite sensation et un bel horizon d’attente lors de sa révélation, devait sortir le 8 septembre, et arrivera finalement le 23, comme l’a annoncé le compte X du jeu sans explication, mais avec une petite vidéo dans laquelle on aperçoit le personnage d’Hollow Knight littéralement comme l’éléphant au milieu de la pièce !

Little Witch in the Woods se donne aussi dix jours de battement, avec une date de sortie désormais fixée au 15 septembre au lieu du 4, comme initialement prévu. « Vu son immense influence, nous craignons que sortir Little Witch in the Woods le même jour pourrait non seulement heurter notre équipe dévouée, mais aussi décevoir notre public », écrit le développeur à propos d’Hollow Knight: Silksong.

Le développeur de Demonschool parle carrément du « GTA des indés » pour expliquer la décision de l’éditeur de repousser la sortie du jeu du 3 septembre au 19 novembre :

Clover Pit devait sortir le 3 septembre, il sortira finalement le 26 septembre. Stomp and the Sword of Miracles est repoussé à une date inconnue, carrément, tout comme Faeland, qui devait sortir le 9 septembre. Et nous ne sommes pas à l’abri de voir d’autres titres annoncer ce genre de nouvelles dans les jours qui viennent.

Le phénomène est une nouvelle illustration de ce que Rami Ismael, de feu le studio Vlambeer (Luftrausers, Ridiculous Fishing…), appelait « l’indipocalyspe » : un nombre bien trop important de sorties de jeux indés, interdisant toute visibilité à de nombreux titres. Les jeux indépendants comptent ainsi souvent sur le bouche à oreille pour fonctionner, n’ayant pas le budget marketing des grands éditeurs. Or, si le temps d’antenne est monopolisé par un titre comme Silksong, certains jeux verront leur carrière commerciale s’arrêter avant même d’avoir commencé.

On espère maintenant qu’Hollow Knight: Silksong sera à la hauteur des immenses attentes qu’il génère, que l’industrie n’ait pas été secouée pour rien.