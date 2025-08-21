Pourquoi Hollow Knight Silksong s’est-il autant fait attendre ?

Révélé le 14 février 2019, ce qui devait initialement être un contenu additionnel à l’épisode initial, centré sur l’emblématique personnage qu’est Hornet sera finalement, devant son ampleur, présenté comme une suite à part entière. Les semaines passent, les mois défilent et les années s’écoulent alors sans qu’Hollow Knight Silksong ne sorte, ne se montrant qu’à quelques rares occasions, devenant ainsi peu à peu une arlésienne et un objet de plaisanterie moquée même par les autres studios et éditeurs. Reste que le jeu existait bien toujours et sa date de sortie, fixée au 4 septembre prochain, marque la fin d’une attente peu commune dans l’industrie, a fortiori pour un jeu indépendant.

Pardon du retard, on s’amusait

Mais qu’a-t-il bien pu se passer durant tout ce temps ? Généralement, un développement à l’aussi long court témoignent de problèmes internes et/ou de développement. On a eu le cas récemment avec Metroid Prime 4: Beyond repris de zéro en 2019 ou Beyond Good and Evil 2 qu’on n’attendait déjà plus même avant le départ (ou l’éviction) de Michel Ancel du projet. Pourtant, l’équipe de Team Cherry nous l’assure, au travers d’une interview de Jason Schreier pour Bloomberg :

« On s’amusait. Tout était un moyen pour donner libre court à notre créativité. C’est plaisant de créer des choses amusantes. On n’a jamais été bloqué, ou quelque chose dans le genre, le projet progressait. C’est juste que nous sommes une petite équipe et que créer des jeux prend beaucoup de temps. »

Alors que nous attendions désespérément des informations sur Hollow Knight Silksong, les équipes de Team Cherry s’éclataient simplement à développer leur jeu. Il faut dire que la principale difficulté que peuvent rencontrer les studios de petite taille est la question du financement de leurs projets. Mais avec ses quinze millions d’exemplaires vendus pour Hollow Knight et son contrat avec Xbox pour une arrivée dès le lancement sur le Game Pass, Team Cherry avait vraisemblablement les fonds nécesaires pour voir venir et pouvoir prendre le temps de peaufiner leur titre dans les moindres pixels.

Ainsi, Ari Gibson et William Pellen, les co-fondateurs du studio, nous expliquent qu’ils se sont, en quelque sorte, laissés emporter par leur ambition de proposer une œuvre à la hauteur du monument qu’est Hollow Knight. Des quêtes sont créées, puis de nouvelles villes, et donc de nouvelles idées de missions, de personnages, puis un boss original, un objet, une zone, puis encore une nouvelle idée surgit. Chacun au sein de l’équipe tente de proposer toujours mieux, le signe d’un perfectionnisme exacerbé qui est souvent le meilleur moyen pour finalement ne jamais être pleinement satisfait de son travail. William Pellen confie d’ailleurs que le jeu sort car il fallait bien finir par le sortir, mais que la fête aurait pu continuer encore longtemps comme ça.

Il faudra évidemment juger sur pièce, car avoir des idées c’est bien, mais encore faut-il qu’elles soient bonnes ou correctement retranscrites ludiquement parlant. Toujours est-il qu’on aurait aimé durant toutes ces années être tenu au courant de l’évolution de développement. Ari Gibson nous explique que si c’est « juste » pour dire que le développement suit son court, à quoi bon ? Et puis communiquer implique aussi d’en montrer à chaque fois un peu plus sur le jeu, et donc risquer de gâcher des surprises qu’il nous réserve. Sur ce dernier point, difficile de lui donner tort tant la découverte de l’univers faisait partie intégrante de l’expérience du premier opus.

Il y a toutefois un juste milieu qui aurait dû être trouvé, et notamment dès 2022, lorsque Hollow Knight Silksong fut annoncé en grande pompe durant la conférence estivale d’Xbox que le titre sortirait dans les douze prochains mois. Il a fallu attendre presque trois années de plus pour que Team Cherry daigne refaire parler de son jeu, et encore, ce fut dans un segment express, au milieu d’une demi-douzaine d’autres titres durant un Direct de Nintendo. D’un bout à l’autre, la communication autour du jeu a été bizarre, incompréhensible même, bien que cela ne semble pas freiner l’enthousiasme des joueurs qui sont déjà plus de cinq millions à l’avoir ajouté à leur liste de souhait Steam. Et nul doute que l’annonce de sa date de sortie motivera encore plus de joueurs à le surveiller de près.

C’est quand tout finit que tout recommence. Voilà un adage qui pourrait correspondre à Team Cherry. En effet, alors qu’Hollow Knight Silksong s’apprête à sortir dans à peine deux semaines, les développeurs continuent de s’activer. Ils bûchent sur les derniers ajustements, évidemment, mais aussi, semble-t-il, sur du contenu supplémentaire qu’ils souhaiteraient pouvoir mettre à disposition des joueurs dans les semaines, mois, voire années (comptons large cette fois) à venir.