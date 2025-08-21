Hollow Knight: Silksong – L’attente est terminée

Ça y est ! Plus de six ans après son annonce et un chemin jalonné de nombreux rebondissements, Hollow Knight: Silksong s’apprête enfin à devenir réalité. Le jeu sortira officiellement le 4 septembre prochain. C’est à la suite d’un ultime trailer dévoilé par Team Cherry que la date tant attendue a été dévoilée. Si certains s’attendaient à un shadow drop (une disponibilité immédiate), il n’en sera donc rien. Mais après des années d’arlésienne, deux petites semaines d’attente, c’est tout comme.

L’officialisation du jeu n’était plus qu’un secret de polichinelle depuis quelques jours avec l’annonce d’un événement dédié organisé par le studio en marge de la Gamescom. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que le jeu soit justement dévoilé lors de l’opening night du salon, durant lequel une démo est jouable, Team Cherry a choisi de la jouer solo. Et grand bien lui en a pris, au vu du nombre de connexions simultanées pour suivre l’événement.

L’un des jeux les plus attendus au monde

Mais que nous apprend donc le trailer inédit sur les futures aventures d’Hornet ? Eh bien, pas grand chose de plus que ce que nous ne savions déjà. Le jeu ressemble à première vue beaucoup à son prédécesseur, et ne devrait pas constituer une grosse révolution. Toutefois, certains points déjà repérés méritent qu’on s’y attarde et marquent des différences notables.

Hollow Knight: Silksong parait plus coloré, à l’image d’Hornet, elle aussi plus chatoyante que le précédent héros. Comme dans le premier opus, où elle nous avait donné bien du fil à retordre, ses déplacements semblent bien plus vifs et nerveux. À défaut d’avoir complétement cassé les codes du premier titre, on a véritablement l’impression que Team Cherry a préféré jouer la carte de la sécurité, en misant sur de nombreux légers changements ci et là plutôt que de bouleverser les repères. Mais peut-on leur en vouloir après l’énorme succès ? Surtout, n’est-ce pas là ce que les joueurs souhaitent ? Une pure suite dans l’esprit de la saga.

Le bestiaire a été complétement renouvelé et le monde de Pharloom où Hornet se retrouve après s’être libérée semble une nouvelle fois plein de surprises, promettant de nombreuses heures de duels acharnés et d’exploration. Avec plus de quarante nouveaux boss annoncés, Hollow Knight: Silksong devrait également renouer avec la difficulté qui a fait la réputation de la saga.

Plus que quelques jours d’attente avant d’enfin mettre la main sur l’un des jeux les plus attendus de l’année voire de la décennie. Pour rappel, il sortira sur PC, Switch, Switch 2, Playstation 4, Playstation 5 et aura même les honneurs d’être proposé day-one sur le Xbox Game Pass.