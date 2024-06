MIO: Memories in Orbit – Un nouveau metroidvania prometteur

Aux côtés d’annonces que l’on attendait depuis fort longtemps, le Nintendo Direct du mois nous régale d’une nouvelle itération de la formule metroidvania à la direction artistique détonante. Le studio parisien Douze Dixièmes, acquis en 2021 par Focus Entertainement dévoile son deuxième jeu, MIO: Memories in Orbit. Et non, toujours pas de Hollow Knight Silksong en vue.

Après Shady Part of Me, un puzzle platformer qui se démarquait déjà par ses visuels, Douze Dixième remet le couvert et nous montre un univers de science-fiction et une direction artistique de toute beauté. Du cel-shading et un effet crayonné très appuyé sont au rendez-vous, la gestion particulière de la lumière et des ombres, ainsi que la palette de couleur utilisée dans certains environnements nous montre de magnifique tableaux évoquant l’art pictural et certaines peintures du mouvement impressionniste.

Nous sommes à bord de l’Arche, un vaisseau spatial gigantesque à l’objectif inconnu, dérivant dans l’espace, envahi par la végétation, et qui n’est plus qu’un tas de ruines labyrinthique. C’est dans ce cadre que notre personnage, un androïde se prénommant MIO, se réveille d’un long sommeil et devra explorer les mystères de l’Arche.

Côté gameplay, nous sommes face à la recette bien rodée qu’est le Metroidvania : capacités et pouvoirs à débloquer au fur et à mesure de la progression, map labyrinthique avec différents biomes, dash et boss à gogo, etc. Malgré cela, la prise en main a l’air franchement satisfaisante, notamment grâce à la présence d’un grappin (oui, les grappins c’est toujours aussi cool), promettant un flow très aérien dans la progression et les combats.

Affaire à suivre donc, pour l’une des annonces marquante de ce Nintendo Direct. MIO: Memories in Orbit nous promet déjà de nous en mettre pleins les mirettes, espérons qu’il sorte du lot dans le genre très prolifique du Metroidvania. Une fenêtre de sortie est annoncée pour 2025, sur Xbox One, Series X|S, PS4, PS5, PC et Switch. Plus d’informations devraient être dévoilées dans les prochains mois.