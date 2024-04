Hollow Knight Silksong – Vers une sortie imminente ?

Serait-ce enfin le moment ? Sept années après la sortie de leur metroidvania ayant dynamité le genre, la Team Cherry semble enfin prête à publier Hollow Knight Silksong, suite tant attendue par une armée de fans. En effet, après un assourdissant silence de leur part, les choses bougent enfin et indiquent qu’une parution du titre sur consoles et PC pourrait être imminente.

Vous le savez, avant qu’un jeu puisse être commercialisé, différentes institutions doivent catégoriser le jeu afin de pouvoir indiquer aux consommateurs, notamment, l’âge requis pour y jouer. Ainsi, l’équivalent coréen du PEGI vient de révéler son évaluation, confirmant donc indirectement que le titre est dans la phase finale de son développement.

Même chose du côté des États-Unis avec l’ESRB qui lui a attribué un E pour Everyone (tout public). Et alors que beaucoup croyaient encore à un poisson d’avril, tout s’est rapidement clarifié par la voix, par exemple, de Tao Sila, responsable marketing produit chez Xbox, qui indiquait clairement sur sa page X (Twitter) qu’il ne s’agissait pas là d’un poisson d’avril. Le compte officiel d’Id@Xbox y est aussi allé de son petit commentaire, précisant que de nouvelles informations allaient très bientôt être dévoilées.

De quoi rendre crédible l’annonce d’Elesnicho, insider bien connu ayant éventé bon nombre d’annonces avant leur révélation lors de conférences estivales notamment, qui s’est fendu d’un post sur X le premier avril affirmant une sortie du titre au 25 janvier prochain ? Nous n’y croyions pas vraiment, mais avec tous les soubresauts actuels autour du titre…

Mais au final, l’attendons-nous vraiment encore ? Si l’on pourrait instantanément répondre par l’affirmative tant l’opus précédent a été une claque monumentale, à bien y réfléchir, on en vient à se demander si le titre ne risque pas au final de nous décevoir, paradoxalement à cause de l’immense attente suscitée.

En effet, jusque-là, nous attendions Hollow Knight Silksong comme la suite (et même un DLC initialement) d’Hollow Knight, dans des environnements similaires avec simplement de nouvelles zones et quêtes à vivre, et de nouveaux monstres à combattre dans la peau de l’emblématique Hornet. Et c’est probablement ce que l’on obtiendra in fine.

Sauf que depuis, plus de sept ans se sont écoulés, et avec un temps de développement aussi long, il paraît difficile de « seulement » se contenter de cela. Aussi bon soit-il, si Hollow Knight Silksong n’est qu’une version 1.5 de son aîné, sans réelles nouveautés et prises de risque, il y a des chances pour que l’on en sorte frustré, à maugréer derrière notre écran, « tout ça pour ça ».