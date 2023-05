Hollow Knight: Silksong – Reculer pour mieux sauter ?

Sorti en 2017, Hollow Knight premier du nom avait réussi à séduire les joueurs avec son beau mais dangereux et exigeant périple. Alors quand sa suite a été annoncée – il y a un moment de cela (en 2019 plus précisément) – plus d’un ont été heureux de la nouvelle. Mais, voilà que l’attente continue de s’étirer. Et elle, qui semblait prendre bientôt fin, vient tout juste d’être rallongée par l’équipe de Team Cherry. Un report à craindre ou, au contraire, révélateur des ambitions de ses développeurs ?

Depuis quelques mois, les fans du premier opus savaient vaguement quand sortirait celui qui est nommé Silksong. On nous l’avait dit ; il arriverait dans la première moitié de cette année 2023. Mais ça, c’était sans compter l’imprévu qui nous tombe aujourd’hui sur le nez : Matthew Griffin, « porte-parole » de Team Cherry, vient donc d’annoncer que la fenêtre précédemment avancée n’est aujourd’hui plus de mise. Alors, quand ? On l’ignore, aucune autre « date » n’a été mentionnée, et ce, sans doute pour éviter de donner de faux espoirs à la communauté, mais aussi parce que les développeurs ignorent encore quand le titre sera viable. Tout simplement. Du moins, c’est ce que l’on tend à nous signifier ledit représentant avec les propos qu’il vient de partager à cette occasion :

« Hey les amis, juste une petite mise à jour à propos de Silksong. Nous avions prévu de sortir le jeu au cours du premier semestre 2023, mais le développement se poursuit. Nous sommes ravis de la tournure que prend le jeu, et il est devenu assez important, alors nous voulons prendre le temps de le rendre aussi bon que possible. »

Les mots sont dits. Et si l’on en croit cette dernière communication, on ne devrait donc pas craindre quelques éventuels problèmes survenus lors de la productions. À vrai dire, elle aura plutôt tendance à rassurer le public, même si du côté de l’équipe de développement, elle lui ajoutera un poids supplémentaire sur son dos. Car, en venant ici vers nous, Team Cherry ne s’engage-t-il pas à fournir quelque chose digne de l’attente, quelque chose qui brillera par son contenu ? Assurément, d’autant que l’équipe se crée davantage de pression en faisant état de quelque chose « d’assez important ».

Le succès du premier opus plane donc sur sa suite et place logiquement la barre plus haut. Trop haut ? Reste à voir. Pourvu que les ambitions ne conduisent pas le développement sur une mauvaise voie. Ce que l’on craint pas trop. Car, rappelons le peu d’images parues jusqu’à présent sont plutôt rassurantes, et on a l’eau à la bouche. C’est le moins que l’on puisse dire. Hâte d’en voir plus, non ? Patience, les événements estivaux approchent…