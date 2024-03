Tales of Kenzera: ZAU – Le prochain titre d’EA tombe le masque

L’intitulé pourrait vous mirager du contraire, mais ne nous attendez pas à un nouvel opus de Tales of. Voilà deux mois déjà qu’Electronics Arts a révélé au grand public ce Tales of Kenzera: ZAU, un Metroidvania au pays des chamans. Alors que les joueurs n’avaient jusqu’à présent pas eu énormément d’informations à se mettre sous la dent, le titre développé par les anglais de Surgent Studios vient tout juste de s’offrir un premier trailer de gameplay.

Tales of Kenzera: ZAU plonge les joueurs au cœur des terres mystiques de Kenzera, dans lesquels le jeune Zau part en quête du statut de guérisseur spirituel afin de ressusciter son père. Et s’il y a bien un argument sur lequel Surgent Studios souhaite s’appuyer, c’est la philosophie avec laquelle le titre se vêtit pour nous vendre ses originalités. En effet, le fondateur du studio Abubakar Salim a tenu à faire un parallèle avec sa propre vie en illustrant le décès de son père et sa période de deuil.

Tales of Kenzera: ZAU semble alors incarner les couleurs d’un véritable hommage, où le deuil et la résilience règnent en maîtres-mots. C’est à travers d’ambitieuses inspirations chamans et bantous que ce nouvel univers en 2,5D pose ses décors, et il est certain que la production anglaise aura vite fait de nous rappeler le dernier Prince of Persia en date.

Côté gameplay, le jeu vante la mécanique des masques de la Lune et du Soleil, permettant à Zau de déployer diverses compétences en combats. Figer le temps, manipuler ses adversaires, projeter des lances enflammées, on promet à notre héros bien des manières de mettre à mal ses assaillants. Chacun des deux masques pourra être amélioré, ouvrant l’accès à plusieurs manières de jouer.

De la jungle au désert en passant par la forêt de ronces, l’intégralité du titre a été dessinée à la main par les équipes de Surgent Studios, et le voyage sera sublimé par les musiques de Nainita Desai, compositrice pour Telling Lies, Immortality ou encore Call of Duty: Modern Warfare II, et récompensée à trois reprises par le cinéma pour ses compositions.

On nous promet une aventure « faite maison », reprenant les codes d’un genre déjà bien installé depuis quelques années au sein de la sphère. Tales of Kenzera: ZAU se profile pour le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series X/S, Switch et PC. Préparez-vous, chamans, les astres sont bientôt prêts à nous céder leurs masques.