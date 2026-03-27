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Entre les flingues et les monstres, Bluey’s Happy Snap

La bande annonce du prochain jeu Bluey

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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