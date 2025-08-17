Roblox – La Louisiane poursuit le jeu pour mise en danger des enfants

C’est malheureusement une thématique qui revient souvent quand on évoque Roblox : le jeu est une nouvelle fois au cœur de graves accusations quant à la sécurité des enfants. Cette fois-ci, c’est la Louisiane qui poursuit Roblox pour mise en danger des jeunes joueurs et violation de la loi de l’État.

Roblox face à la justice

Dans un communiqué, la procureure générale de Louisiane a déclaré : « Roblox a choisi de faire passer les profits avant la sécurité des enfants. C’est le paradis des prédateurs sexuels. » Le jeu préférerait donc sacrifier volontairement la sécurité des jeunes utilisateurs sur l’autel des revenus.

En cause, des jeux au contenu plus que discutable, en particulier quand on sait que le public de Roblox est majoritairement composé de jeunes enfants. « Escape to Epstein Island », « Public Bathroom Simulator »… Les titres à eux seuls font évidemment penser au pire ! La procureure rappelle également un rapport glaçant paru en 2024, selon lequel des milliers d’adultes échangeraient des images illicites dans des salons totalement accessibles aux jeunes utilisateurs.

Pourtant, des mesures ont récemment été prises pour renforcer le contrôle parental sur Roblox. Ces dernières sont cependant jugées insuffisantes par la procureure générale. Selon elle, il faudrait par exemple utiliser la vérification biométrique pour s’assurer que l’âge du joueur soit bien celui annoncé lors de la création du compte, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Alors que la politique de Roblox est de ne pas commenter les affaires judiciaires en cours, un long article a été publié sur le site officiel du jeu pour réfuter les accusations. Les équipes affirment que la sécurité reste une priorité absolue, et rappellent toutes les mesures prises en ce sens ces dernières années.

« Notre but est de créer l’un des environnements en ligne les plus sûrs pour nos utilisateurs. Cet objectif est non seulement en cœur de nos valeurs, mais aussi, contrairement à certaines affirmations, essentiel à notre succès à long terme. »

Une communication qui semble s’éloigner des déclarations plus récentes du PDG de Roblox, Dave Baszucki, qui déclarait encore il y a quelques mois que les parents n’avaient qu’à empêcher leurs enfants de jouer s’ils avaient peur.

Reste donc à voir qui remportera cette nouvelle bataille juridique, et si les éléments réunis par la justice seront suffisants pour constituer des preuves concrètes contre Roblox. Pour l’instant, les potentielles conséquences de cette affaire restent floues : Baszucki aura-t-il des dommages et intérêts à verser ? Devra-t-il s’engager à mettre en place davantage de mesures de sécurité ? Le jeu risque-t-il une censure pure et simple en Louisiane ? Quid du reste des États-Unis de Trump une fois le précédent créé ?