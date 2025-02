Roblox visé par la SEC – Enquête fédérale et accusation de manipulation

Roblox Corporation, le géant du jeu vidéo en ligne prisé des plus jeunes, se retrouve sous les projecteurs, (une fois de plus) pour de mauvaises raisons. La Securities and Exchange Commission (SEC) aurait ouvert une enquête, dont les raisons précises n’ont pas été officiellement divulguées.

Une enquête fédérale lancée

C’est grâce à une demande d’accès à l’information que Bloomberg a obtenu confirmation de l’existence d’échanges au sein de la Division de l’application des lois de la SEC concernant Roblox. Ces communications font donc partie d’une enquête active, bien que la nature exacte des infractions supposées ne soit pas encore claire.

La SEC a été créée à la suite du krach boursier de 1929. C’est un organisme fédéral américain ayant pour mission de protéger les investisseurs contre la manipulation des marchés financiers. Elle exige des entreprises publiques qu’elles fournissent des rapports financiers transparents et se réserve le droit d’ouvrir des enquêtes en cas de suspicion de violation des lois sur les valeurs mobilières. Dans le cas de Roblox, la nature exacte des accusations reste à déterminer, mais cette situation pourrait accentuer la pression réglementaire sur l’entreprise.

Et alors que l’investigation suit son cours, Roblox se retrouve dans une posture délicate, entre doutes financiers et questionnements sur la gestion de sa plateforme. Le dénouement de cette affaire pourrait avoir des répercussions majeures sur l’industrie du jeu vidéo et la réglementation des plateformes en ligne.

Cependant, plusieurs hypothèses émergent ; en novembre dernier déjà, une enquête menée par Hunterbrook Media révélait que Roblox avait sciemment induit les investisseurs en erreur en surestimant son nombre de joueurs actifs quotidien. L’entreprise aurait reconnu que la fraude et les accès non autorisés pouvaient fausser ces chiffres, mais s’est défendue en affirmant qu’elle avait toujours fait preuve de transparence sur le sujet.

Qui plus est, cette nouvelle affaire intervient alors que Roblox traverse une période assez compliquée en bourse. En début de semaine, l’action de l’entreprise a plongé de 20% après l’annonce d’un recul du nombre d’utilisateurs actifs, tombant à 85,3 millions au quatrième trimestre 2024, soit une baisse de 4% par rapport au trimestre précédent. Un chiffre bien en deçà des prévisions de Wall Street, qui tablaient sur 88,4 millions. Le temps de jeu total a lui aussi chuté de quasiment 10%, atteignant 18,7 milliards d’heures sur la période.

Encore et toujours sous le feu des critiques

Roblox n’en est pas à son premier scandale. Depuis plusieurs années, la plateforme est régulièrement accusée de ne pas protéger efficacement son jeune public ; contenus inappropriés, modération défaillante ou encore présence de prédateurs, les critiques ne manquent pas.

En plus de la suspicion de fraude aux investisseurs, un rapport accablant dénonçait également en novembre dernier son inaction face à des abus préoccupants : scènes pornographiques, discours haineux et même reconstitutions de fusillades dans des écoles circulaient librement, sans véritable modération. Les parents et experts en sécurité numérique réclamaient alors des mesures drastiques pour encadrer les interactions et le contenu accessible aux mineurs.

Face à la pression, Roblox a annoncé un renforcement de son contrôle parental. Les nouveaux comptes parentaux offrent désormais un accès direct aux paramètres de surveillance, empêchant les enfants de contourner les restrictions. Mais ces efforts suffiront-ils à rassurer les parents et à apaiser la SEC ? Avec l’enquête fédérale en cours, la question se pose plus que jamais. Contacté par plusieurs médias, Roblox n’a pour l’instant pas réagi officiellement à l’annonce. Affaire à suivre, donc.