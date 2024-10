Roblox – Contrôle parental renforcé suite aux dernières accusations

On évoque souvent les problèmes de sécurité posés par Roblox, surtout concernant les enfants. Sans tomber dans la panique morale qui accuserait un jeu vidéo de mettre en danger nos chères têtes blondes, il faut tout de même reconnaître que le titre défraie régulièrement la chronique : contenus monétisés visant des mineurs, modération à la traîne, et dernièrement, accusations de manipulation et d’abus précriminels. Roblox a donc décidé de réagir et de renforcer ses mesures de contrôle parental.

Fini le simple code PIN pour bloquer certaines fonctionnalités depuis le compte de l’enfant. Roblox vient de mettre en place des comptes parentaux, qui permettront aux adultes responsables d’avoir plus de contrôle et de visibilité sur les activités de leur progéniture dans le jeu. Ils pourront maintenant modifier les paramètres de contrôle parental directement depuis leur appareil et surveiller de près le temps passé sur la plateforme ainsi que les listes d’amis.

Les moins de treize ans devront avoir l’accord de leurs parents pour utiliser certaines fonctions du chat, et ceux de moins de neuf ans auront besoin d’une permission pour accéder aux contenus « modérément matures ». Comme ces paramètres ne seront modifiables que depuis un compte parental, sur l’appareil du parent, il sera beaucoup plus difficile pour les enfants de contourner ces protections en entrant un mot de passe.

Ces mesures ne sortent pas de nulle part. Une enquête parue début octobre 2024 avait mis le feu aux poudres en accusant Roblox de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux les risques d’abus sur sa plateforme. Des scènes pornographiques et des discours haineux se baladaient tranquillement au milieu des jeux destinés aux plus jeunes.

Il y a des accusations encore plus graves, notamment sur la présence de prédateurs sexuels qui peuvent créer facilement un compte pour interagir avec des mineurs sans vérification préalable et sans réelle modération. En 2018 déjà, une mère avait signalé que l’avatar de sa fille avait été victime d’une agression sexuelle virtuelle. On peut aussi mentionner les insultes homophobes décomplexées, les contenus à base de croix gammées et les recréation de tuerie de masse dans les écoles… Toujours dans un jeu dont le public est en immense majorité composé d’enfants mineurs, rappelons-le !

Avec ce contrôle renforcé, Roblox espère sans doute rassurer les parents et veut se présenter comme un espace sûr pour les jeunes joueurs. Ces nouvelles mesures suffiront-elles face à l’ampleur du problème ? Reste à voir si la plateforme saura convaincre qu’elle prend vraiment la sécurité des enfants au sérieux. Ironie du sort : la même semaine, des plaisantins ont détourné le nouveau costume de hot dog dans le mini-jeu de Roblox « Dress to Impress » pour se balader déguisés en pénis, à la vue des enfants qui viennent jouer à la poupée virtuelle.